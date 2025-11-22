ΗΠΑ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Συμφωνίες και επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων από την επίσκεψη Σαλμάν

Υποσχέσεις για συνολικές επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια και στρατηγικές συμφωνίες και μνημόνια άφησε πίσω της η διήμερη επίσημη επίσκεψη του Σαουδάραβα πρωθυπουργού και πρίγκιπα διαδόχου στον θρόνο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον στις 18 και 19 Νοέμβρη.

Ταυτόχρονα, υπογράφτηκε «Συμφωνία Στρατηγικής Αμυνας» (SDA), στην οποία υπάρχει πρόβλεψη για την αγορά (τουλάχιστον 48) μαχητικών αεροσκαφών F-35 και 300 αρμάτων μάχης Abrams, δίχως να έχει γίνει γνωστό το πλήρες περιεχόμενό της. Το γεγονός ωστόσο πως το Ριάντ θα «σπάσει» το πολυετές ισραηλινό μονοπώλιο κατοχής μαχητικών F-35 στη Μέση Ανατολή ενόχλησε το Ισραήλ, που έσπευσε να εκφράσει την πεποίθηση πως στη βάση της «κατανόησης» με τις ΗΠΑ θα εξακολουθήσει να έχει το προβάδισμα σε στρατιωτική τεχνολογία αιχμής. Η αγορά των F-35 από το Ριάντ θεωρείται αντικειμενικά σημαντική (μολονότι πιο κρίσιμο και από την ίδια την ταυτότητα του σκάφους είναι τα επιπλέον συστήματα που το συνοδεύουν, ώστε να πλησιάζουν σε πλεονεκτήματα εκείνα του Ισραήλ).

Η συγκεκριμένη συμφωνία πάντως υπογράφηκε δίχως η κυβέρνηση Τραμπ να καταφέρει να αποσπάσει τη χειροπιαστή δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας πως θα επισπεύσει τα παζάρια για να υπογράψει μια «Συμφωνία του Αβραάμ» με το Ισραήλ. Η σύντομη αναφορά του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, υπό τον όρο της διασφάλισης μιας σαφούς «πορείας προς μια λύση δύο κρατών» στο Παλαιστινιακό, δεν ήταν δεσμευτική.

Επιπλέον η Σαουδική Αραβία ανακηρύχτηκε σε «Μείζονα Μη ΝΑΤΟικό Εταίρο» των ΗΠΑ, όπως έχουν εξασφαλίσει έως τώρα άλλες 19 χώρες (μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Ιορδανία, το Κουβέιτ κ.ά.).

Ξεχωρίζει επίσης το διμερές «Πλαίσιο Κρίσιμων Ορυκτών» (Critical Minerals Framework), για κοινοπραξία του Πενταγώνου και της αμερικανικής εταιρείας σπάνιων γαιών «MP Materials» με τη σαουδαραβική «Maaden» για τη δημιουργία σταθμού επεξεργασίας π.χ. σπάνιων γαιών που θα παράγονται στη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες και προορίζονται για πολεμικές βιομηχανίες και ομίλους τεχνολογιών αιχμής των ΗΠΑ.

Σημαντική θεωρείται και η υπογραφή «Κοινής Δήλωσης για την Ολοκλήρωση Διαπραγματεύσεων για Συνεργασία στην Πυρηνική Ενέργεια», που δίνει προτεραιότητα σε αμερικανικές εταιρείες κατασκευής πυρηνικών σταθμών σε μελλοντικό πυρηνικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς.

Στο διμερές επενδυτικό φόρουμ που έγινε στις 19/11 στο Συνεδριακό Κέντρο Κένεντι ανακοινώθηκαν και άλλες συμφωνίες επενδύσεων ύψους 270 δισ. δολαρίων σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Υγεία, οι υποδομές, η Ενέργεια, η Εκπαίδευση και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση, οι στενότερες σχέσεις ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας δεν αποκλείουν τα παράλληλα «ανοίγματα» του Ριάντ με Ιράν, Κίνα και Ρωσία, δεδομένων του «Στρατηγικού Διαλόγου» που πραγματοποιεί ιδιαίτερα με τις δύο τελευταίες, της σημαντικής σαουδαραβο-ρωσικής συνεργασίας στον οργανισμό OPEC+ και της αναβάθμισης του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας ως βασικού προμηθευτή πετρελαίου της Κίνας.