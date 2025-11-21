Ερμηνεύοντας μοναδικά «τραγούδια του αγώνα»

Με τασυνεπήρε το κοινό που βρέθηκε στο «Ολύμπια» - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Την ερμηνεύτρια συνόδευσε το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του δήμου Αθηναίων, ενώ στη συναυλία συμμετείχε η Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης υπό την μαέστρο Κατερίνα Βασιλικού.

Το «παρών» στη συναυλία έδωσε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συνεχάρη θερμά την Μπ. Χαρλαύτη.

Στο πνεύμα των ημερών του Νοέμβρη, η Μπ. Χαρλαύτη παρουσίασε τα εμβληματικά, αγαπημένα τραγούδια που συνόδευσαν τους κοινωνικοπολιτικούς αγώνες των τελευταίων δεκαετιών, σε μια συναυλία με τίτλο εμπνευσμένο από τον γνωστό κύκλο τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Πέρα από τον κορυφαίο συνθέτη ακούγονται τραγούδια των Μάνου Λοΐζου, Θάνου Μικρούτσικου, Γιάννη Μαρκόπουλου, Χρήστου Λεοντή και άλλων.

