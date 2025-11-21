ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νίκος Καβουκίδης: Μια ζωή μαρτυρίες

Στιςτιμά έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές στην Ελλάδα, τον σπουδαίο διευθυντή φωτογραφίαςπου μετρά 70 χρόνια πίσω από την κάμερα.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν οι ταινίες: «Μαρτυρίες» του Νίκου Καβουκίδη, «Μπάιρον, μπαλάντα για έναν δαίμονα» του Νίκου Κούνδουρου, «Η κάθοδος των εννέα» του Χρήστου Σιοπαχά, «Λόλα» του Ντίνου Δημόπουλου, «Το προξενιό της Αννας» του Παντελή Βούλγαρη και «Ληστεία στην Αθήνα» του Βαγγέλη Σερντάρη.

Ο Νίκος Καβουκίδης είναι καταξιωμένος κινηματογραφιστής, διευθυντής φωτογραφίας και μοντέρ, με μακρά εργογραφία στο σινεμά, στην τηλεόραση και στο θέατρο. Είναι γιος του πρωτοπόρου κινηματογραφιστή Γιώργου Καβουκίδη, ο οποίος γύρισε την πρώτη ταινία του Φίνου, τη «Φωνή της καρδιάς», το 1943. Οταν έγινε 15 ετών αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του και ξεκίνησε να δουλεύει για τη «Φίνος Φιλμ», με την οποία συνεργάστηκε σε πάνω από 20 ταινίες ως οπερατέρ ή/και μοντέρ από το 1962 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, πριν περάσει και στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο για να «φωτίσει» ταινίες μεγάλων σκηνοθετών (Κούνδουρος, Παναγιωτόπουλος, Βούλγαρης, Κακογιάννης, Μανθούλης κ.ά.) και κάνει και ο ίδιος το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, με τις «Μαρτυρίες» το 1975: Ενα συγκλονιστικό ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφει τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και τις φοιτητικές και λαϊκές κινητοποιήσεις τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Εδώ και επτά σχεδόν δεκαετίες ο Νίκος Καβουκίδης χρησιμοποιεί τον φακό του για να αιχμαλωτίσει όχι μόνο τα κοινωνικά ήθη που χαρακτήρισαν τη μεταπολεμική Ελλάδα, αλλά και να σχολιάσει τα πολιτικά γεγονότα που τη σημάδεψαν. Τα έργα του καταγράφουν τη σύγχρονη Ιστορία μας.

Τη Δευτέρα 24/11 θα προβληθούν οι «Μαρτυρίες» (η είσοδος θα γίνεται με προσκλήσεις και θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων), την Τρίτη 25/11 θα προβληθούν στις 19.00 το «Μπάιρον, μπαλάντα για έναν δαίμονα» και στις 21.30 «Η κάθοδος των εννέα», ενώ την Τετάρτη 26/11 θα προβληθούν στις 18.30 η «Λόλα», στις 20.30 «Το προξενιό της Αννας» και στις 22.00 η «Ληστεία στην Αθήνα».