ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Τιμώντας τα 100 χρόνια του Μίκη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ουγγαρίας, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, το Σάββατο 15 Νοέμβρη στο Πολιτιστικό Κέντρο Ferencvaros στη Βουδαπέστη, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Βιολέτα Ικαρη, Τάσος Αθανασιάς, Βαγγέλης Ζαρμπουτής, Γεωργιάννα Ανδρουλιδάκη, η χορωδία «Ρωμιοσύνη» και η παιδική χορωδία του χωριού Μπελογιάννη. Μέσα από τη συναυλία - αφιέρωμα παρουσιάστηκε ένα μουσικό και λεκτικό ταξίδι στη ζωή του συνθέτη, συνδεδεμένο με την ιστορική διαδρομή του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου κινήματος για έναν καλύτερο κόσμο.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας είχε ο Μ. Ανδρουλιδάκης, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας βραδιάς αντάξιας της μνήμης και της προσφοράς του Μίκη Θεοδωράκη.