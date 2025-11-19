«Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής έκλεψαν πάνω από 17.000 αρχαιολογικά αντικείμενα» από μουσείο της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής (IDF) έκλεψαν πάνω από 17.000 αρχαιολογικά αντικείμενα από το Μουσείο Παλατιού Αλ-Μπάσα (Κασρ Αλ-Μπάσα) στην Πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της διετούς επίθεσης, καταγγέλλει η πρεσβεία της Παλαιστίνης.

Ο πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελληνική Δημοκρατία, Yussef Dorkhom, δηλώνει ότι «το Ισραήλ, η κατοχική δύναμη, πρέπει να λογοδοτήσει για την κλοπή χιλιάδων αρχαιολογικών αντικειμένων από το Παλάτι Αλ-Μπάσα, τα οποία περιλαμβάνουν αντικείμενα που χρονολογούνται από τη βυζαντινή και την ελληνιστική περίοδο» και «καλεί τις ελληνικές αρχές να βοηθήσουν το Κράτος της Παλαιστίνης να ανακτήσει αυτά τα ιστορικά αντικείμενα, που συμβολίζουν τη βαθιά ιστορική φιλία και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών μας».

Οπως ενημερώνει η πρεσβεία της Παλαιστίνης, το Μουσείο φιλοξενούσε στις αποθήκες του περισσότερα από 17.000 αντικείμενα τα οποία χρονολογούνται κυρίως από την περίοδο των Μαμελούκων, την οθωμανική, τη βυζαντινή και τη ρωμαϊκή περίοδο, καθώς και από προϊστορικές περιόδους, πριν από την εξαφάνισή τους. Μόνο 20 αντικείμενα ανακτήθηκαν από τα ερείπια του χώρου. Το Μουσείο Παλατιού Αλ-Μπάσα, επίσης γνωστό ως Παλάτι του Πασά ή Κασρ Αλ-Μπάσα, είναι ένα κτίσμα της περιόδου των Μαμελούκων, του 13ου αιώνα, που λειτουργούσε ως φρούριο, κατοικία του κυβερνήτη και αργότερα ως μουσείο που εξέθετε την αρχαιολογική κληρονομιά της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών, νομισμάτων και κειμηλίων από διάφορους αιώνες.

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον χώρο τον Δεκέμβρη 2023 και στη συνέχεια τον κατεδάφισε. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων του Κράτους της Παλαιστίνης, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους στη Γάζα.