Ολοι μια γροθιά

Η απερχόμενη διοίκηση του ΣΕΘΕΑ τονίζει ότι «δύναμή μας είναι ο συλλογικός αγώνας, η αλληλεγγύη» και απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στις εκλογές για να δυναμώσει το Σωματείο.

Οπως αναφέρεται άλλωστε, «η δική σου συμμετοχή σε αυτές τις αρχαιρεσίες, όπως και η συμμετοχή σου στη ζωή, στη δράση και τις διαδικασίες του Σωματείου, δυναμώνει το Σωματείο, και αυτό με τη σειρά του δυναμώνει τη θέση των εργαζομένων του κλάδου μας. Η συμμετοχή σου στις αρχαιρεσίες είναι έκφραση συμφωνίας με κατεύθυνση να υπάρχει το Σωματείο, αποκούμπι για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, έκφραση αλληλεγγύης και ασυμβίβαστης στάσης απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία».

Ακόμα πιο ισχυρό ΣΕΘΕΑ σημαίνει ότι με ακόμα καλύτερους όρους οι εργαζόμενοι του χώρου το επόμενο διάστημα θα παλέψουν για:

«- Υπογραφή ΣΣΕ για το PA (σ.σ. εργαζόμενοι που δουλεύουν στις εταιρείες ήχου που στήνουν ζωντανές εμφανίσεις) και τα Θέατρα. Διεκδικούμε ΣΣΕ σε κάθε χώρο.

- Διεκδίκηση για τα κρατικά θέατρα και τα ιδρύματα για αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού, Βαρέα και Ανθυγιεινά για τις ειδικότητες, επίδομα επικίνδυνης εργασίας, 5ήμερο - 7ωρο, δημιουργία οργανογράμματος, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

- Δεν συναινούμε στην αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, στη δουλειά σε 2 και 3 εργοδότες για να τα βγάζουμε πέρα, δεν συμβιβαζόμαστε με την απλήρωτη και ανασφάλιστη πρόβα, την υποασφάλιση, τη μη καταβολή Δώρων ή τη "συμπερίληψή τους ως πακέτο" στον μισθό μας.

- Διεκδικούμε μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους με ΔΠΥ, το λεγόμενο μπλοκάκι. Για προστασία από εργατικά "ατυχήματα", για φορολογικές ελαφρύνσεις.

- Το επόμενο διάστημα προχωράμε σε μαζικό άνοιγμα στους χώρους Κατάρτισης, στους αυριανούς εργαζόμενους του κλάδου, ώστε μαζί με το Σωματείο να μάθουν τα δικαιώματά τους, να παλέψουμε όλοι μαζί.

- Προχωράμε σε ημερίδα για τους όρους εργασίας μας, την πρόβλεψη εργατικών "ατυχημάτων", τα μέτρα προστασίας κ.λπ.

- Διεκδικούμε ένα συνολικό πλέγμα προστασίας της μητρότητας στον κλάδο μας, να μπορεί ουσιαστικά η εργαζόμενη γυναίκα του κλάδου να ασκεί το επάγγελμά της.

- Πρωτοστατούμε απέναντι σε κάθε μορφή ρατσισμού, καταπίεσης με βάση το φύλο, τη φυλή, σε κάθε είδους παρενόχληση.

Πρωτοστατούμε και είμαστε απέναντι στο να στήνουμε, να οργανώνουμε κάθε είδους event για πολεμικούς σκοπούς. Η δουλειά μας δεν θα γίνει εργαλείο για αφηγήματα του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, δεν θα ξεπλύνει κανέναν εγκληματία».