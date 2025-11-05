Με αφήγηση και παιχνίδι η παρουσίαση της έκδοσης «Η αποστολή της νιφάδας στη χώρα της Γελουσίας»
Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο χέρι ποια ήταν η βοήθεια που ζήτησε η μικρή Μελίνα από τη νιφάδα, αλλά και να ενημερωθούν ποιοι ήταν οι Πουά, ποιος ήταν ο σκοπός τους, τι αποτελέσματα είχε αυτός και πολλά άλλα.
Ο χώρος γέμισε χαμόγελα, με τα παιδιά να στέλνουν όμορφα μηνύματα για την ειρήνη μέσα από τις ζωγραφιές τους για να σταματήσει ο πόλεμος - στοιχεία που συνδέονταν όμορφα μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου - αλλά και με τα γράμματα που έστειλαν στο γραμματοκιβώτιο της νιφάδας, για το ποια ζητήματα θα ήθελαν να έχουν λυθεί σήμερα και ποιες είναι οι ανάγκες τους.
Η παρουσίαση έκλεισε με πολύ κέφι και με μικρούς και μεγάλους να σημειώνουν ότι η αποστολή της νιφάδας συνεχίζεται, μέσα από την καθημερινή δράση απέναντι στον πόλεμο και στα αίτια που τον γεννούν.