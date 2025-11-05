ΠΑΤΡΑ

Γέμισε χαμόγελα το βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής»

Με αφήγηση και παιχνίδι η παρουσίαση της έκδοσης «Η αποστολή της νιφάδας στη χώρα της Γελουσίας»

Μέσα από την αφήγηση και το παιχνίδι της ίδιας της συγγραφέα,και με τη μουσική από την κιθάρα τουπαρουσιάστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη Εποχή» στην Πάτρα το βιβλίο

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο χέρι ποια ήταν η βοήθεια που ζήτησε η μικρή Μελίνα από τη νιφάδα, αλλά και να ενημερωθούν ποιοι ήταν οι Πουά, ποιος ήταν ο σκοπός τους, τι αποτελέσματα είχε αυτός και πολλά άλλα.

Ο χώρος γέμισε χαμόγελα, με τα παιδιά να στέλνουν όμορφα μηνύματα για την ειρήνη μέσα από τις ζωγραφιές τους για να σταματήσει ο πόλεμος - στοιχεία που συνδέονταν όμορφα μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου - αλλά και με τα γράμματα που έστειλαν στο γραμματοκιβώτιο της νιφάδας, για το ποια ζητήματα θα ήθελαν να έχουν λυθεί σήμερα και ποιες είναι οι ανάγκες τους.

Η παρουσίαση έκλεισε με πολύ κέφι και με μικρούς και μεγάλους να σημειώνουν ότι η αποστολή της νιφάδας συνεχίζεται, μέσα από την καθημερινή δράση απέναντι στον πόλεμο και στα αίτια που τον γεννούν.