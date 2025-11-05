Γαστρονομική εμπειρία... σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία

Τρία χρόνια πριν, όταν και ψηφιζόταν στη Βουλή ο νόμος για τη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων (ΟΔΑΠ), το ΚΚΕ αναδείκνυε τη βασική αντίληψη που διαπερνούσε το νομοσχέδιο και δεν ήταν άλλη από το ότιΕμπόρευμα το οποίο τα μουσεία, όπως κάθε σωστή επιχείρηση, θα πρέπει να το κάνουν πιο ελκυστικό, πιο ευπώλητο. Είχε, μάλιστα, προειδοποιήσει ότι αργά ή γρήγορα θα παραχωρούνται

Πλέον, έγινε πραγματικότητα! Το υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ αναπτύσσουν, όπως περιγράφεται στο δελτίο Τύπου, «μια νέα εξωστρεφή δραστηριότητα», που αξιοποιεί «δυο σημαντικούς και δυναμικούς πόρους της χώρας, το πολιτιστικό απόθεμα και τη διατροφική παράδοση».

Χωρίς ίχνος ντροπής ανακοινώνουν την «υπηρεσία The Eaternity Experience» μέσω της οποίας «δεκαεννέα εμβληματικοί χώροι της Ελλάδας μετατρέπονται στο σκηνικό της δικής σας γαστρονομικής εμπειρίας. Από τη μαγεία των Δελφών έως τα μυστικά του Μυστρά, κάθε γεύση γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν. Εδώ, το φαγητό δεν είναι απλώς μια στιγμή - είναι διάλογος με τον χρόνο και έμπνευση για κάτι νέο. Μια εμπειρία που δεν θα έχετε ξαναζήσει και θα κουβαλάτε για πάντα μαζί σας».

19 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι επιλέχθηκαν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή και προώθηση των τοπικών γεύσεων.

Οι χώροι «που έχουν επιλεγεί για παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, μυρωδικών και τοπικών κρασιών και ηδύποτων και γευστικές δοκιμές» είναι η Νικόπολη στην Ηπειρο, οι Δελφοί στη Στερεά Ελλάδα, το Μουσείο Αιγών, η Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης και το Επταπύργιο Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία, ο Μυστράς, η Πλατεία Χρυσαφίτισσας της Μονεμβασιάς, η Νεμέα Κορινθίας, το Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων - Μούρτζινων Καρδαμύλης, το Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας, το Νιόκαστρο Πύλου και το Φρούριο Ρίου στην Πελοπόννησο, το Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, η Αρχαία Ζώνη Εβρου και η Αμφίπολη Σερρών στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, το Αρχοντικό Τσιατσιαπά Καστοριάς, καθώς και οι Ενετικές Οχυρώσεις εντός της πόλης των Χανίων, το Φραγκοκάστελλο Σφακίων και το Ενετικό Φρούριο Σητείας στην Κρήτη.

Μόνο ως... ανέκδοτο ακούγεται - μετά και από τα παραπάνω - η «κριτική» της υπουργού Πολιτισμού προς το Βρετανικό Μουσείο, που διοργάνωσε ...δείπνο με φόντο τα μάρμαρα του Παρθενώνα, λέγοντας ότι «τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα εκθέματα»...

Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Οσο η πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζεται αγοραία, ως «βιτρίνα» που προσδίδει ισχυρή προστιθέμενη αξία, τόσο θα ξεπηδούν τέτοιες ενέργειες...