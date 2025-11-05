«Τι τρέχει με τον ελληνικό κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα;»

Εκδήλωση της Ενωσης Σκηνοθετών - Δημιουργών, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και του Σωματείου Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα - «Κλακέτα»

τοκαι τοδιοργανώνουντην, στις 13.00, στην Αίθουσα «Τάκης Κανελλόπουλος» του(Λιμάνι, Αποθήκη Α, Προβλήτα 1), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση ανοίγει έναν κύκλο συζητήσεων γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους δημιουργούς και τους εργαζόμενους στον χώρο των οπτικοακουστικών τεχνών, στο πλαίσιο της παραγωγής, των εργασιακών και δημιουργικών δικαιωμάτων και τις προοπτικές που υπάρχουν.

Στη συζήτηση θα διερευνηθούν βασικά ερωτήματα όπως:

- Διαπιστώσεις από τον έναν χρόνο κλεισίματος του ΕΚΚ και τον έναν χρόνο λειτουργίας του ΕΚKΟΜΕΔ. Δικαιώθηκαν οι προσδοκίες που καλλιεργούνταν;

- Ποια είναι στα αλήθεια τα ποσά που διαθέτει η πολιτεία για τον ελληνικό κινηματογράφο και ποιο είναι το ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης που φτάνει στους δημιουργούς και την ανεξάρτητη παραγωγή στην Ελλάδα;

- Ποιες είναι οι αμοιβές και τα δικαιώματα των εργαζομένων, πίσω και μπροστά από την κάμερα;

- Πού βρίσκεται σήμερα η κινηματογραφική παιδεία και πόσο ανταποκρίνεται στις καλλιτεχνικές και παιδαγωγικές ανάγκες των φοιτητών;

- Υπάρχει λογοκρισία στην εποχή μας;

Μέσα σε ένα δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο τοπίο, ο ρόλος του ηθοποιού, του τεχνικού και βεβαίως του Σκηνοθέτη Δημιουργού είναι καθοριστικός για την εξέλιξη της τέχνης μας, για τη διεύρυνση των εκφραστικών μέσων. Οι δημιουργοί χρειάζονται ελευθερία και ενίσχυση για αυτούς και την τέχνη τους. Για έναν κινηματογράφο που στηρίζεται στη δημιουργία, στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα όλων όσων τον παράγουν.