ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

«Μετάβαση» του Νεκτάριου Μαρίνου

«Μετάβαση» τιτλοφορείται η νέα έκθεση που παρουσιάζει το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου (Νυμφών 3, Πόρος) μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ατομική έκθεση του Νεκτάριου Μαρίνου με θέμα την αλλαγή, την αδιάκοπη ροή των πραγμάτων.

Η λέξη «Μετάβαση» έχει πολλές αναγνώσεις. Μπορεί να σημαίνει το «πέρασμα» από μία κατάσταση σε μία άλλη. Από τη ζωή στον θάνατο κι από τον θάνατο στη ζωή, ή από την ύπαρξη στην ανυπαρξία, στο απόλυτο μηδέν, στο απόλυτο κενό. Μπορεί να είναι το «πέρασμα» από μία ιστορική περίοδο σε μία άλλη, από μία σκοτεινή σε μία φωτεινή περίοδο και το αντίστροφο. Ο κύκλος της ζωής σε όλα. Ολα συνυπάρχουν, όλα είναι εδώ. Πάνω απ' όλα όμως δηλώνει ότι τίποτα δεν είναι στατικό, ακόμα κι αν έτσι δείχνει. Τα πάντα, παντού, πάντοτε, γύρω μας και μέσα μας, κινούνται σε αέναους κύκλους, σε μία αδιάκοπη ροή.

Ο Νεκτάριος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Αίγιο. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και τα τελευταία 20 χρόνια ζει και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο Κρήτης. Εχει στο βιογραφικό του 10 ατομικές εκθέσεις και συμμετοχές σε διάφορες ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα ασχολείται με τη μουσική.

Η έκθεση λειτουργεί: Δευτέρα - Παρασκευή, 18.00 - 20.00. Σάββατο - Κυριακή, ύστερα από συνεννόηση στα τηλέφωνα: 6976974000 και 6976676694.