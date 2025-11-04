«Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται... »

Πριν λίγες μέρες εγκρίθηκε η Γενική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του υπουργείου Πολιτισμού στην οποία υπάρχει και η παρακάτω αναφορά σχετικά με τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης των εργαζομένων του υπουργείου.

Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του υπουργείου Πολιτισμού κατά τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην ιδιωτική τους ζωή, καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι - έστω και ατύπως - εκπροσωπούν το υπουργείο Πολιτισμού», όπως κι επίσης ότι «οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές δραστηριότητές τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν αντιτίθεται στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο συνεργασίας τους με το υπουργείο Πολιτισμού».

Πρόκειται για μια γραπτή διάταξη που πατάει στο ήδη αντιδραστικό πλαίσιο και εξειδικεύοντας απειλεί με συνέπειες, οδηγώντας σε έναν ακόμα πιο ασφυκτικό έλεγχο των υπαλλήλων. Πρόσφατη, εξάλλου, είναι η απόπειρα δίωξης της προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης, με το παράπτωμα της «σοβαρής απείθειας» και της «άσκησης κριτικής των πράξεων της προϊστάμενης αρχής», επειδή στον προσωπικό της λογαριασμό σε ΜΚΔ ανέδειξε την ...έλλειψη χαρτιού υγείας (!) στις υπηρεσίες του δήμου.

Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η αναφορά έρχεται τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, που επιχειρεί με κάθε τρόπο να επιβάλει «σιγή νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς...