ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Εκδήλωση τιμής στον κομμουνιστή χαράκτη Α. Τάσσο

Η ΚΕ του ΚΚΕ τιμώντας τα 40 χρόνια από τον θάνατο του χαράκτη Α. Τάσσου (1914 - 1985) πραγματοποιεί εκδήλωση την Τετάρτη 26 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων στην έδρα της ΚΕ του Κόμματος στον Περισσό. Τιμά τον σπουδαίο κομμουνιστή δημιουργό, την πολύτιμη προσφορά του στην Τέχνη και τη λαϊκή πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση. Οπως έλεγε και ο ίδιος: «Στα έργα μου υπάρχει η ανθρώπινη οδύνη, αλλά και η αποφασιστικότητα. Οι άνθρωποι που κινούνται στα έργα μου σηκώνουν το βάρος της σκλαβιάς και της τυραννίας. Αλλά είναι τόσο αλύγιστοι εκφραστικά, που δεν μπορούν παρά να μένουν όρθιοι ως το τέλος. Ορθιοι ακόμα κι όταν πέφτουν. Αυτό είναι το βαθύτερο μήνυμά μου».

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι: Γιάννης Γουρζής, χαράκτης, ομότιμος καθηγητής ΑΣΚΤ, Δημήτρης Παυλόπουλος, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, Εύα Μελά, ζωγράφος - χαράκτρια, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την προβολή της ταινίας «Ο Χαράκτης Α. Τάσσος» του Τάκη Παπαγιαννίδη, μέσα από την οποία ο ίδιος ο Τάσσος μιλά για τη ζωή και το έργο του.