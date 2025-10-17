Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία σημαντικά συμφωνικά έργα του:
«Το Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς» (1946 - 1947) είναι η πρώτη του ολοκληρωμένη συμφωνική σύνθεση, ένα σκέρτσο βασισμένο σε κρητικά λαϊκά μοτίβα.
Ακολουθεί το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα (1957), γραμμένο στο Παρίσι, στο οποίο ο συνθέτης συνομιλεί με τις μεγάλες φόρμες της εποχής του.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την «Ελληνική Αποκριά» (1947 - 1953), μια σουίτα μπαλέτου εμπνευσμένη από τα αποκριάτικα δρώμενα της παλιάς Αθήνας, που ο συνθέτης ξεκίνησε να τη γράφει όσο ήταν εξόριστος στην Ικαρία.
Εισιτήρια: ticketplus.gr.
Σε τετραήμερες εκδηλώσεις τιμώντας τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη προχωρά η δημοτική αρχή Πάτρας, στον κινηματογράφο «Πάνθεον», με δωρεάν είσοδο για το κοινό.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Σήμερα Παρασκευή στις 9.30 μ.μ. προβολή της ταινίας «Μίκης Θεοδωράκης - Το χρώμα της ελευθερίας - Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη 1925 - 1950».
Αύριο Σάββατο στις 9.30 μ.μ. προβολή της δεύτερης ταινίας του αυτοβιογραφικού δίπτυχου, με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης - Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων (1950 - σήμερα)».
Τη Δευτέρα 20 Οκτώβρη στις 9 μ.μ. αφιέρωμα «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας» (μέρος Α'). Αφηγητής: Διονύσης Βούλτσος. Μουσική επιμέλεια: Ανδρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος.
Την Τετάρτη 22 Οκτώβρη στις 9 μ.μ. ολοκλήρωση του αφιερώματος «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας». Συμμετέχει η Χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη».
Τα δελτία εισόδου για τη δωρεάν είσοδο στις εκδηλώσεις είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.ticketservices.gr/event/2025-afieromatiko-etos-mikis-theodorakis/?lang=el.