Αφιερώματα και εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη

Ενα μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, που φωτίζει τη συμφωνική του δημιουργία και τη διαρκή αναζήτησή του να ενώσει την παράδοση με τη λόγια μουσική, παρουσιάζει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων τη Δευτέρα 20 Οκτώβρη στο «Ολύμπια» - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο πλαίσιο του Ετους «Μίκης Θεοδωράκης».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία σημαντικά συμφωνικά έργα του:

«Το Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς» (1946 - 1947) είναι η πρώτη του ολοκληρωμένη συμφωνική σύνθεση, ένα σκέρτσο βασισμένο σε κρητικά λαϊκά μοτίβα.

Ακολουθεί το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα (1957), γραμμένο στο Παρίσι, στο οποίο ο συνθέτης συνομιλεί με τις μεγάλες φόρμες της εποχής του.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την «Ελληνική Αποκριά» (1947 - 1953), μια σουίτα μπαλέτου εμπνευσμένη από τα αποκριάτικα δρώμενα της παλιάς Αθήνας, που ο συνθέτης ξεκίνησε να τη γράφει όσο ήταν εξόριστος στην Ικαρία.

Εισιτήρια: ticketplus.gr.

Τετραήμερες εκδηλώσεις στην Πάτρα

Σε τετραήμερες εκδηλώσεις τιμώντας τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη προχωρά η δημοτική αρχή Πάτρας, στον κινηματογράφο «Πάνθεον», με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σήμερα Παρασκευή στις 9.30 μ.μ. προβολή της ταινίας «Μίκης Θεοδωράκης - Το χρώμα της ελευθερίας - Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη 1925 - 1950».

Αύριο Σάββατο στις 9.30 μ.μ. προβολή της δεύτερης ταινίας του αυτοβιογραφικού δίπτυχου, με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης - Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων (1950 - σήμερα)».

Τη Δευτέρα 20 Οκτώβρη στις 9 μ.μ. αφιέρωμα «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας» (μέρος Α'). Αφηγητής: Διονύσης Βούλτσος. Μουσική επιμέλεια: Ανδρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος.

Την Τετάρτη 22 Οκτώβρη στις 9 μ.μ. ολοκλήρωση του αφιερώματος «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας». Συμμετέχει η Χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη».

Τα δελτία εισόδου για τη δωρεάν είσοδο στις εκδηλώσεις είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.ticketservices.gr/event/2025-afieromatiko-etos-mikis-theodorakis/?lang=el.

    

