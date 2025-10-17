ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΠΑΠΟΥΡΑ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις ενάντια στην τοποθέτηση ραντάρ

Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Δήμα, για εντολή εκτέλεσης εργασιών στον Λόφο Παπούρα για την τοποθέτηση του ραντάρ, έχει ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων φορέων και κατοίκων της περιοχής του δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη περίοδο διαμαρτυρίες φορέων και κατοίκων της περιοχής για να μην υλοποιηθεί η χωροθέτηση του ραντάρ του νέου αεροδρομίου δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του Λόφου Παπούρα, καθώς αποτελεί σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα, το οποίο πρέπει να προστατευτεί και να αναδειχθεί.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης κατέθεσε Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύοντας τα αιτήματα για προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων στον Λόφο Παπούρα, άμεση ακύρωση των σχεδιασμών για εγκατάσταση του ραντάρ του ιδιωτικού αεροδρομίου στο Καστέλι και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.

Στην Ερώτηση τονίζεται ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη και αποτελεί ένα πολιτιστικό και αρχαιολογικό έγκλημα: Η εγκατάσταση απειλεί αφενός την ακεραιότητα του μνημείου και την επισκεψιμότητά του, αφετέρου την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στο χωριά του Καστελίου, λόγω της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Επιπλέον, προκαλεί ανησυχία η πιθανή σύνδεση των κατασκευών αυτών με το υφιστάμενο στρατιωτικό αεροδρόμιο και τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κρήτης στους πολεμικούς σχεδιασμούς της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ηδη χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής, σύσσωμοι οι αρχαιολόγοι, σωματεία εργαζομένων και μαζικοί φορείς με πολύμορφες κινητοποιήσεις καταδικάζουν το έγκλημα σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας των κατοίκων που συντελείται από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους, και διεκδικούν την ανάκληση της απόφασης τοποθέτησης ραντάρ και άλλων συνοδών έργων στον Λόφο Παπούρα.

Η απαξίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σταθερά μειούμενη κρατική χρηματοδότηση για την προστασία και την ανάδειξή της δεν είναι μεμονωμένη επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που θεωρεί τον πολιτισμό εμπόρευμα. Ως εμπόρευμα, ο πολιτισμός αποκτά σημασία για την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών της μόνο όταν συμβάλλει στο να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία και η εξωστρέφεια της καπιταλιστικής οικονομίας, όταν συνεισφέρει στο να διασφαλιστεί η «κοινωνική συνοχή», δηλαδή η στοίχιση των εργαζομένων με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κεφαλαίου.

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Στο αίτημα για άμεση ακύρωση του όποιου σχεδιασμού εγκατάστασης του ραντάρ του ιδιωτικού αεροδρομίου στο Καστέλι και οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής σε γειτνίαση με το μοναδικό μνημείο στον Λόφο Παπούρα;

- Στο αίτημα να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι ανασκαφές, καθώς και η διεξοδική μελέτη των ευρημάτων, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους;».

Παράλληλα ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και βουλευτής Ηρακλείου του Κόμματος, μετά την Υπουργική Απόφαση καλεί σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δηλώνει μεταξύ άλλων: «Κυβέρνηση, ΥΠΟΜΕ και ΥΠΠΟΑ θα κάνουν τα πάντα ώστε να ακολουθηθεί πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το σχέδιο της κοινοπραξίας μελέτης - κατασκευής του ιδιωτικού αεροδρομίου, το οποίο ακριβοπληρώνει ο ελληνικός λαός. Και όταν λέμε παρέκκλιση εννοούμε τις απαραίτητες εργασίες, μελέτες και προβλέψεις ώστε να διασωθεί το μοναδικό μνημείο και ολόκληρος ο Λόφος της Παπούρας, και να μην κατασκευαστεί εκεί το ραντάρ. Αυτή η παρέκκλιση μας ζαλίζουν ότι θα κοστίσει, θα καθυστερήσει, θα φέρει ...την καταστροφή του σύμπαντος! Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον ΒΟΑΚ, που λόγω καθυστερήσεων θα πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώσει ρήτρες πάνω από 150 εκατ. ευρώ στις κατασκευαστικές!».