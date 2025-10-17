Σήμερα παρουσιάζεται το βιβλίο «Πάνος Γεραμάνης και "Λαϊκοί Βάρδοι": Στιγμές από τη ζωή τους»

Θα μιλήσουν: Βασίλης Αλεξόπουλος, διευθυντής του Αρχείου της ΕΡΤ, Γιώργος Κοντογιάννης, δημοσιογράφος - ερευνητής, Δημήτρης Μανιάτης, δημοσιογράφος στα «Νέα», Νίκος Μπογιόπουλος, δημοσιογράφος, Σπύρος Παπαδόπουλος, ηθοποιός. Την εκδήλωση συντονίζει η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφος στο Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Το βιβλίο «Πάνος Γεραμάνης και "Λαϊκοί Βάρδοι": Στιγμές από τη ζωή τους» είναι ένας φόρος τιμής στους εκατοντάδες καλλιτέχνες και δημιουργούς που συνομίλησαν με τον Πάνο Γεραμάνη σε μια ιστορική ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ από το 1990 έως το 2005. Από αυτήν την εκπομπή δεν πέρασαν μόνο οι «μεγάλοι», εκείνοι που «έσκαψαν το χώμα με τα νύχια δίχως ξύλινο άροτρο» (σύμφωνα με τον Τάκη Μπίνη) για να υψωθεί το οικοδόμημα του κλασικού λαϊκού τραγουδιού. Πέρασαν και οι ξεχασμένοι, που μοιράστηκαν στιγμές από τη ζωή τους και το έργο τους.

Ολοι τους αυτοί οι «λαϊκοί βάρδοι» είναι οι συγγραφείς του βιβλίου, αυτοί το υπαγόρευσαν, και η παρούσα έκδοση είναι μια ανθολόγηση, μια επιλογή από τα λόγια τους.

Οπως σημειώνεται, σκοπός του βιβλίου δεν είναι νοσταλγήσει καταστάσεις ή να επαναλάβει πόσο σημαντικός δημοσιογράφος και ερευνητής ήταν ο Παύλος Γερμανάνης. «Με αφορμή τις στιγμές που μας χάρισαν οι "λαϊκοί βάρδοι" αναλογιζόμαστε πόσο οικεία ήταν κάποτε για τους κατοίκους της η πόλη, και πώς η λαϊκή ταβέρνα και το λαϊκό τραγούδι ενίσχυαν την αίσθηση της κοινότητας, παρά τις χίλιες μύριες δυσκολίες της καθημερινής ζωής».

Ο Πάνος Γεραμάνης γεννήθηκε στο Βασιλικό Χαλκίδας το 1945 και πέθανε στην Αγιά Πρέβεζας το 2005, προτού συμπληρώσει τα 60 του χρόνια. Με τη δημοσιογραφία ασχολήθηκε επαγγελματικά από την ηλικία των 16 ετών, ως ανταποκριτής στη Χαλκίδα αθηναϊκών αθλητικών εφημερίδων. Εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Ακρόπολις», «Εθνος», «Τα Νέα» κ.λπ. Συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό κίνημα, στέλνοντας σε ραδιοσταθμούς του εξωτερικού ειδήσεις για συλλήψεις και βασανιστήρια αγωνιστών. Εχει παρουσιάσει εκπομπές για το λαϊκό τραγούδι στον ραδιοσταθμό του «902», καθώς και για τον απόδημο ελληνισμό στη «Φωνή της Ελλάδας» (ΕΡΤ). Στην καθημερινή εκπομπή του, «Λαϊκοί Βάρδοι» (Δεύτερο Πρόγραμμα, ΕΡΤ, 1990 - 2005), φιλοξενήθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι του λαϊκού τραγουδιού: Συνθέτες, ερμηνευτές, στιχουργοί, οργανοπαίχτες. Εχει συντάξει επίσης ένα συλλεκτικό ημερολόγιο με βιογραφικά στοιχεία για τον Στέλιο Καζαντζίδη («Οταν η φωνή φτάνει τον θρύλο», εκδ. «Αγκυρα», 2000) και έχει επιμεληθεί την αυτοβιογραφία του Γρηγόρη Μπιθικώτση («Εγώ ο Σερ», εκδ. «Κοχλίας», 2002). Το 1999 τιμήθηκε με το Βραβείο Μπότση για την 33χρονη προσφορά του στη δημοσιογραφία.