Τρίτη 7 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΕΤΕ
Εκθεση γλυπτικής για 8η χρονιά

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) σε συνεργασία με την Εφορεία Γλυπτικής διοργανώνουν την Εκθεση Γλυπτικής 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΒΧΜ, Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα), από 9 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2025.

Η έκθεση Γλυπτικής στο ΒΧM έχει γίνει πλέον θεσμός, καθώς πραγματοποιείται για όγδοη συνεχή χρονιά. Στην έκθεση, με ελεύθερο θέμα, θα παρουσιαστούν τη χρονιά αυτή 99 γλυπτά, μεσαίων διαστάσεων, δημιουργίες της τελευταίας δεκαετίας, από 88 γλύπτες.

Σε έναν από τους ωραιότερους κήπους της πόλης, η Εκθεση δίνει την ευκαιρία αφενός στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν την πρόσφατη δουλειά τους, να έρθουν οι ίδιοι και το έργο τους σε επαφή με τους θεατές και αφετέρου παρέχει τη δυνατότητα σε ευρύτερο κοινό να προσεγγίσει τη γλυπτική στη λειτουργία της, αισθητική, παιδευτική και ψυχαγωγική, στον χώρο στον οποίο ανήκει - το φυσικό περιβάλλον.

Η Εκθεση έχει ελεύθερη είσοδο, ενώ στη διάθεση του κοινού είναι ο κατάλογος, η πρόσκληση και η αφίσα, που διανέμονται δωρεάν. Παράλληλα, θα γίνονται περιοδικά ξεναγήσεις από μέλη καλλιτέχνες.

    

