«Ο Τσε της ποίησης» παρουσιάζεται

Fernando Garcia - Oscar Sola

είναι η νέα έκδοση της «New Star» και θα παρουσιαστείστο(Σπάρτης και Σταυροπούλου, πλ. Αμερικής).

Θα χαιρετίσουν ο Πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα Aramis Fuente Hernandez, καθώς και ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης Νίκος Καρανδρέας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Γιώργος Κεντρωτής, συγγραφέας, τέως καθηγητής Θεωρίας της Μετάφρασης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Βύρων Κώττης, τέως καθηγητής Νέων Ελληνικών και Συγκριτικής Φιλολογίας, Νίκος Μόττας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας, Μπάμπης Ζαφειράτος, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής. Ο εκδότης Βελισσάριος Κοσσυβάκης θα συντονίσει την εκδήλωση.

Το βιβλίο επικεντρώνεται στον ποιητή Τσε, μια πολύ λίγο γνωστή πλευρά του, επιχειρώντας ταυτόχρονα να αναδείξει τη μεγάλη του αγάπη για την ποίηση.

Το βιβλίο περιλαμβάνει ποιήματα του Τσε, κείμενα και διηγήματά του, ποιήματα, κείμενα και τραγούδια που γράψανε άλλοι για τον Τσε, αγαπημένα του ποιήματα, ποιήματα που άφησε στην σύζυγό του φεύγοντας για τη Βολιβία, ποιήματα που κουβάλαγε μαζί του μέχρι την τελευταία στιγμή...

Περιέχονται ακόμα εισαγωγή στην ποίησή του, εκτενή βιογραφία και εργογραφία, καθώς και αποσπάσματα από τα βιβλία της Αλέιδα Μαρτς, της Ιλντα Γαδέα, του ίδιου του Τσε (Ημερολόγιά του, Επιστολές του, ομιλίες του), των βιογράφων του κ.λπ.

Συνοδεύεται, επίσης, από αλφαβητικό ευρετήριο ονομάτων και ακρωνυμίων, εφτά πορτρέτα διά χειρός μεταφραστή, είκοσι πέντε φωτογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι του φωτογράφου Τσε, και πλήθος υποσημειώσεων...