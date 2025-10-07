ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Φρίντα Κάλο στο MOMus

Copyright: Agustin Estrada

Στο MOMus - Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται η έκθεση «Frida Kahlo - Her Photos», για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 20 και πλέον σταθμούς που έχει ταξιδέψει διεθνώς, και θα διαρκέσει έως τις 4 Ιανουαρίου 2026.

Στην έκθεση αποκαλύπτονται, μέσα από 241 αδημοσίευτες φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές περιόδους και πρόσωπα στη ζωή της Frida Kahlo, πτυχές του προσωπικού κόσμου της διεθνώς αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας από το Μεξικό και γίνεται γνωστή μια νέα προοπτική στην ταραχώδη ζωή μιας από τις πιο μυστηριώδεις και εμβληματικές μορφές της λατινοαμερικανικής τέχνης.

Παρά τη σημασία της φωτογραφίας για την Frida Kahlo, ένα μεγάλο μέρος της συλλογής φωτογραφιών της παρέμεινε κρυμμένο από το κοινό για αρκετές δεκαετίες. Οταν η ίδια πέθανε, το 1954, ο σύζυγός της Diego Rivera δώρισε το σπίτι τους - γνωστό ως Casa Azul (Μπλε Σπίτι), στην Πόλη του Μεξικού - στον μεξικανικό λαό, ώστε να το μετατρέψουν σε μουσείο για τη ζωή και το έργο της. Αυτή ήταν η αρχή αυτού που σήμερα είναι το Μουσείο Frida Kahlo, ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία στον κόσμο.

Παρόλο που ο Diego Rivera έδωσε τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα της Frida Kahlo στο μουσείο, ζήτησε ένα μέρος τους να μείνει μακριά από τα περίεργα μάτια των ανθρώπων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτό το προσωπικό αρχείο, το οποίο περιελάμβανε περισσότερες από έξι χιλιάδες φωτογραφίες, μερικά σχέδια, γράμματα, φάρμακα και ρούχα, παρέμεινε κλειστό για πέντε ολόκληρες δεκαετίες, κλειδωμένο σε ένα μπάνιο στην Casa Azul, αποκτώντας μια σχεδόν μυθική αύρα.

Το συγκεκριμένο αρχείο αποκαλύφθηκε μόλις το 2003. Ενα επιλεγμένο μέρος των νεοαποκτηθεισών φωτογραφιών μετατράπηκε στην έκθεση με τίτλο «Frida Kahlo - Her Photos» που πρόκειται να παρουσιαστεί και στο MOMus - Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.