EUROBASKET 2025

Ετοιμη να δώσει συνέχεια στο ταξίδι της η Εθνική

Eχοντας πετύχει ήδη τον πρώτο στόχο της, που ήταν η πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού, η Εθνική ομάδα μπάσκετ συνεχίζει στο μονοπάτι για την επιστροφή στις διακρίσεις σε διεθνή διοργάνωση και ετοιμάζεται για το δεύτερο μέρος της αποστολής της στο Εurobasket 2025.

Η ελληνική ομάδα έχει αφήσει πλέον την Κύπρο και βρίσκεται στη Ρίγα της Λετονίας, όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση της διοργάνωσης με τους αγώνες νοκ άουτ. Εκεί το πρώτο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει η Ελλάδα είναι το Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει για τη φάση των «16» αυτήν την Κυριακή 7 Σεπτέμβρη (21.45 - ΕΡΤ News / Novasports Start). Η Εθνική ψάχνει τη νίκη που θα τη στείλει στα προημιτελικά και θα τη φέρει ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Τα πολλαπλά οφέλη του ταξιδιού στην Κύπρο

Η νίκη επί της Ισπανίας στον κρίσιμο τελευταίο αγώνα του 3ου ομίλου της α' φάσης, που έδωσε στην Εθνική την πρωτιά, έστω κι αν ήρθε με τρόπο πιο δύσκολο απ' ό,τι είχε φανεί αρχικά, έχει ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία της ομάδας ενόψει των νοκ άουτ. Δεν είναι άλλωστε μόνο το γεγονός ότι η ελληνική ομάδα πέτυχε τον στόχο της κατάληψης της 1ης θέσης - με τη νίκη αυτή βγήκε πολλαπλά κερδισμένη.

Καταρχάς σε πρακτικό επίπεδο, καθώς η πρωτιά στη Λεμεσό όχι μόνο έφερε την Εθνική αντιμέτωπη στους «16» με το Ισραήλ, μια ομάδα θεωρητικά στα μέτρα της, αλλά της ανοίγει και προοπτικές για το παραπάνω βήμα: Εφόσον προκριθεί στην οκτάδα η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού για τους «16» ανάμεσα σε Λιθουανία και Λετονία, ομάδες που σαφώς θέλουν τη μέγιστη προσοχή, αλλά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο μονοπάτι η Ελλάδα αποφεύγει - τουλάχιστον μέχρι και τα προημιτελικά - ομάδες ξεκάθαρα ανώτερης δυναμικής (Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία, Σλοβενία) συγκαταλέγεται στα οφέλη που έφερε η πρωτιά.





Eurokinissi Sports

Ζητούμενο να βρει τις λύσεις

Επιπλέον, σε ψυχολογικό επίπεδο η νίκη επί της Ισπανίας - και μάλιστα σε κομβικό αγώνα, στο φινάλε της α' φάσης - αναμένεται να αποτελέσει μεγάλη τόνωση ενόψει της συνέχειας για τους διεθνείς, που προέρχονταν από κακή εμφάνιση και ήττα από τη Βοσνία. Ειδική βαρύτητα για την ψυχολογία της ομάδας έχει δε το γεγονός ότι η κομβική αυτή επιτυχία ήρθε απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελούσε τον «κακό δαίμονα» της Εθνικής, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να παίρνουν μια σημαντική «ρεβάνς» και μάλιστα σε έναν αγώνα όπου και οι Ισπανοί «καίγονταν» για τη νίκη - και η ήττα από την Ελλάδα έβαλε τους μέχρι προχθές πρωταθλητές Ευρώπης σε πρόωρο ταξίδι επιστροφής.

Η παρουσία της Εθνικής στην Κύπρο λοιπόν, για τον όμιλο στη Λεμεσό, ήταν επιτυχημένη σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο. Από πλευράς εμφανίσεων, όμως, όπως αποδείχθηκε και στο τελευταίο ματς υπάρχουν ζητήματα όπου η Εθνική καλείται να βρει λύσεις, ειδικά από τη στιγμή που την Κυριακή δεν υπάρχει «μαξιλαράκι» δεύτερης ευκαιρίας και η ήττα θα τη βάλει στο αεροπλάνο της επιστροφής.

Ετσι, η εικόνα της Εθνικής ήταν μεν βελτιωμένη στο επιθετικό κομμάτι σε σχέση με το ξεκίνημά της στη διοργάνωση, καθώς εκτός της σταθερής αξίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπήκαν στην «εξίσωση» κι άλλοι παίκτες (Ντόρσεϊ, Μήτογλου, Παπανικολάου), αμυντικά όμως - και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιφερειακή άμυνα - υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Παράλληλα, φάνηκε και στο ματς με την Ισπανία ότι ένα από τα βασικά που απασχολούν το επιτελείο της Εθνικής είναι η διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού, ζήτημα που δεν έχει λυθεί ακόμα, με συνέπεια λάθη στην αμυντική λειτουργία από τους διεθνείς.





INTIME SPORTS

Απέναντι στους Ιβηρες η Εθνική ξεκίνησε με πατημένο το «γκάζι» στο πρώτο δεκάλεπτο και διατηρούσε ασφαλές προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο, στην επανάληψη όμως είδε την αντίπαλο να της βάζει δύσκολα και τελικά να μετατρέπει το ματς σε ντέρμπι στο τελευταίο πεντάλεπτο. Αυτό ήρθε ως συνέχεια του ίδιου σκηνικού που είχε παρατηρηθεί 48 ώρες πριν, στην ήττα από τη Βοσνία, όπου η Εθνική είδε τους αντιπάλους της με σερί 18-0 στη δεύτερη περίοδο να ανατρέπουν τις ισορροπίες του αγώνα.

Στην αδυναμία της ομάδας να διατηρήσει μια σταθερή αγωνιστική εικόνα έχει σταθεί αρκετές φορές μέχρι τώρα και ο Βασίλης Σπανούλης. Μετά τους αγώνες στη Λεμεσό, πάντως, ο ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η Εθνική μπορεί να παρουσιαστεί βελτιωμένη στην τελική φάση, ενώ στέκεται ειδικά στο γεγονός ότι μέχρι τώρα όλοι οι παίκτες, παρά τα διάφορα αγωνιστικά ζητήματα που υπάρχουν, έχουν δείξει χαρακτήρα σε όλα τα ματς, κυνηγώντας τη νίκη μέχρι τέλους.

Κρύβει παγίδες το ξεκίνημα

Στις σκέψεις όλων στην Εθνική δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός του Ισραήλ, του πρώτου εμποδίου που καλείται να ξεπεράσει η ομάδα στην τελική φάση. Με αφορμή μάλιστα το συγκεκριμένο ματς οι μνήμες γυρνάνε 20 χρόνια πίσω, στο επιτυχημένο 2005, όταν η Εθνική είχε αντιμετωπίσει και τότε το Ισραήλ στους «16», στην αρχή της τελικής ευθείας για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Απέναντι σε μια ομάδα από την οποία γνώρισε ήττα με 75-58 πριν μερικές βδομάδες, σε φιλικό αγώνα στην Κύπρο αρχές Αυγούστου, η Εθνική θα ψάξει και μια άτυπη ρεβάνς.





INTIME SPORTS

Σε σχέση με εκείνο το ματς, πάντως, η Ελλάδα θα εμφανιστεί πλήρης: Τότε δεν είχαν αγωνιστεί Σλούκας, Παπανικολάου, Μήτογλου, Τολιόπουλος και Γ. Αντετοκούνμπο. Η Εθνική αποτελεί το φαβορί της αναμέτρησης, κάτι που βέβαια δεν αρκεί από μόνο του για να αποφευχθούν οι παγίδες τις οποίες κρύβει το ματς της Κυριακής, καθώς τόσο στο προαναφερθέν φιλικό όσο και στους αγώνες του 4ου ομίλου, όπου συμμετείχε, το Ισραήλ έδειξε να διαθέτει ομάδα που μπορεί εύκολα να κάνει τη ζημιά στον αντίπαλο.

Στη μέχρι στιγμής πορεία του στη διοργάνωση το Ισραήλ, με ομοσπονδιακό τεχνικό τον Αριέλ Μπέιτ - Χαλάμι, έχει συνδυάσει ενέργεια και ταλέντο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον παίκτη του ΝΒΑ Ντένι Αβντίγια και με τους Ρόμαν Σόρκιν και Γιαμ Μαντάρ να προφέρουν πολύτιμες βοήθειες.

Μπ. Τσ.