ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

«Η Γάζα δεν είναι ταινία να την κοιτάμε»

Το Σάββατο το 82o Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας γέμισε από ξηρά και θάλασσα με διαδηλωτές ενάντια στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Ηταν η μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει γίνει σε διεθνές φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίοι έφτασαν με κάθε μέσο στο νησάκι του Λίντο. Κρατώντας πανό και πλακάτ ενάντια στη γενοκτονία, φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Είστε το κοινό της γενοκτονίας» και «Η Γάζα δεν είναι ταινία να την κοιτάμε», παρακίνησαν αρκετούς επισκέπτες του Φεστιβάλ να ενωθούν με το ανθρώπινο ποτάμι διαμαρτυρίας. Παράλληλα, ένας «στόλος» από χάρτινα καραβάκια αφέθηκαν στο πάτωμα της Μπιενάλε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, και οι διαδηλωτές άνοιξαν μια γιγαντιαία παλαιστινιακή σημαία.

Μέχρι σήμερα οι αντιδράσεις από τους σκηνοθέτες και παραγωγούς της κινηματογραφικής κοινότητας, τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και στις συνεντεύξεις Τύπου, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Αν εξαιρέσουμε την επιστολή της πρωτοβουλίας «Venice 4 Palestine», την οποία υπέγραψαν αρκετοί σκηνοθέτες, και την απόφαση των Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φίνιξ, Ρούνι Μάρα, Τζόναθαν Γκλέιζερ και Αλφόνσο Κουαρόν να στηρίξουν την ταινία «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουτερ Μπεν Ανιά, επικρατεί μια «σιωπή», κυρίως από τους ιθύνοντες της διοργάνωσης.

Επίσης, ο Γιώργος Λάνθιμος φόρεσε τη σημαία της Παλαιστίνης στο πέτο του, τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ενώ η Μαροκινή σκηνοθέτιδα Μαριάμ Τουζανί, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, παραγωγό Ναμπίλ Αγιούτς, έκανε την εμφάνισή της κρατώντας ένα τσαντάκι με την παλαιστινιακή κεφίγια, που ανοίγοντάς το είχε το μήνυμα «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα».

Αναμένουμε τις επόμενες μέρες και τις προβολές, για περισσότερα νέα...