Τρίτη 2 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΑ» - ΗΡΩΔΕΙΟ
Μια εξαιρετική μουσική παράσταση διά χειρός Χρ. Λεοντή

Στο μεγάλο λαϊκό πανηγύρι του Χρήστου Λεοντή για τον Αριστοφάνη έδωσαν το «παρών» χτες χιλιάδες θεατές στο Ηρώδειο.

Στην παράσταση «Αριστοφάνεια» παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Παρευρέθηκε ακόμα ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.

Η εξαιρετική αυτή μουσική παράσταση βασίστηκε στη μουσική που έγραψε ο Χρ. Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη «Αχαρνής», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη» και «Ειρήνη».

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, που τον ερμήνευσε έξοχα ο Σταμάτης Κραουνάκης, σχολίασε την επικαιρότητα της εποχής του, η οποία μας θύμισε και κάτι από το σήμερα...

Ερμήνευσαν μοναδικά οι Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και η Klavdia.

Συμμετείχε η 16μελής ορχήστρα που αποτελείται από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.

Οι τρεις χορωδίες που αποτέλεσαν τον Χορό είναι: Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», το φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και η παιδική χορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα).


Διηύθυνε ο Χρ. Λεοντής.

Τα κείμενα ήταν της Ευανθίας Στιβανάκη και του Σταμάτη Κραουνάκη.

Χοροθεσία - φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης.

Ενδυματολογική επιμέλεια: Κατερίνα Σωτηρίου.


    

