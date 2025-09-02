«ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΑ» - ΗΡΩΔΕΙΟ

Μια εξαιρετική μουσική παράσταση διά χειρός Χρ. Λεοντή

Στο μεγάλο λαϊκό πανηγύρι τουγια τονέδωσαν το «παρών» χτες χιλιάδες θεατές στο Ηρώδειο.

Στην παράσταση «Αριστοφάνεια» παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Παρευρέθηκε ακόμα ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.

Η εξαιρετική αυτή μουσική παράσταση βασίστηκε στη μουσική που έγραψε ο Χρ. Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη «Αχαρνής», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη» και «Ειρήνη».

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, που τον ερμήνευσε έξοχα ο Σταμάτης Κραουνάκης, σχολίασε την επικαιρότητα της εποχής του, η οποία μας θύμισε και κάτι από το σήμερα...

Ερμήνευσαν μοναδικά οι Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και η Klavdia.

Συμμετείχε η 16μελής ορχήστρα που αποτελείται από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.

Οι τρεις χορωδίες που αποτέλεσαν τον Χορό είναι: Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», το φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και η παιδική χορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα).





Διηύθυνε ο Χρ. Λεοντής.

Τα κείμενα ήταν της Ευανθίας Στιβανάκη και του Σταμάτη Κραουνάκη.

Χοροθεσία - φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης.

Ενδυματολογική επιμέλεια: Κατερίνα Σωτηρίου.