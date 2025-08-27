ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ενάντια στην καταστροφή του Λόφου Παπούρα, εξαιτίας της κατασκευής ιδιωτικού αεροδρομίου

μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ.

Απαίτησε εδώ και τώρα να ακυρωθεί η εγκατάσταση του ραντάρ του ιδιωτικού αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα και να κηρυχθεί όλος ο λόφος άμεσα ως Α' Ζώνη Αδόμητη, ώστε να καταστεί αρχαιολογικός χώρος, ασφαλής και προσβάσιμος για κατοίκους, επισκέπτες και μελετητές. Επίσης, να μην αποσπαστεί το μνημείο από τον χώρο στον οποίο είναι ενταγμένο, αλλά να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι ανασκαφές, καθώς και η διεξοδική μελέτη των ευρημάτων, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους.

Στον χαιρετισμό του σε εκδήλωση που έγινε στο Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης», «για τη σωτηρία του Μνημείου στον Λόφο Παπούρα» επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Με το υπό κατασκευή ιδιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου και την τοποθέτηση του ραντάρ του νέου αεροδρομίου, ελάχιστα μέτρα από το σπάνιο αρχαιολογικό, μοναδικό για την αρχαιολογία της Κρήτης εύρημα, ξεχωριστό λόγω της μοναδικής του αρχιτεκτονικής μορφής στην κορυφή του λόφου Παπούρα, που κατοπτεύει ολόκληρη την έκταση της Πεδιάδας και που θα αλλάξει όλη την προϊστορία στον αιγαιακό χώρο, η κυβέρνηση (υπουργείο Πολιτισμού και υπουργείο Υποδομών) πραγματοποιεί ένα μεγάλο πολιτιστικό και αρχαιολογικό έγκλημα, για να εξυπηρετήσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που κατασκευάζουν και θα εκμεταλλεύονται το νέο αεροδρόμιο, δηλαδή των μεγαλοξενοδόχων και των tour operators.

Αυτό το αεροδρόμιο, που δεν αποτελεί έργο υποδομής για την κοινωνία, δεν ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες για ασφαλείς, σύγχρονες και φτηνές μεταφορές, αλλά για να αποφέρει εγγυημένα κέρδη σε μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικούς ομίλους αερογραμμών και τουρισμού. Το αεροδρόμιο αυτό έχει καταστρέψει τον φυσικό και οικονομικό πλούτο της περιοχής (περιβάλλον και αγροτική οικονομία), κατασκευάζεται πλησίον του στρατιωτικού αεροδρομίου, εγείρει ερωτηματικά και προκαλεί ανησυχία για τη διασύνδεσή του με τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, εμπλέκοντας ακόμη βαθύτερα την περιοχή στις γεωστρατιωτικές αντιθέσεις. Γι' αυτό άλλωστε το ΚΚΕ καταψήφισε στη Βουλή την αρχική και συμπληρωματική Σύμβαση και είναι το μόνο κόμμα που το έπραξε.

Το ΚΚΕ καταγγέλλει αυτό το έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Μία κληρονομιά η οποία καταδικάζεται σε αφάνεια και "βεβήλωση" προς χάριν των κερδών των ομίλων αντί της ανάδειξης και της επισκεψιμότητάς του».

Επίσης κατήγγειλε την κοροϊδία και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, η οποία «σκόπιμα καλλιεργεί τον εφησυχασμό, μιλώντας για ανασκαφή και ανάδειξη του μνημείου, ενώ στην πραγματικότητα, με την απόφαση του ΚΑΣ εφαρμόζεται, τελικά, η ειλημμένη απόφαση της κατασκευαστικής εταιρείας για την τοποθέτηση του ραντάρ δίπλα στο μνημείο».