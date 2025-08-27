«Κύματα» στην Κεφαλονιά

Μέχρι τις 31 Αυγούστου φιλοξενείται στην Κεφαλονιά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα».

Ξεχωριστή καλεσμένη του Φεστιβάλ είναι η μούσα του σπουδαίου Πολωνού δημιουργού Κριστόφ Κισλόφσκι, Ιρέν Ζακομπ, η οποία θα παρευρεθεί σήμερα στην προβολή της ταινίας «Η διπλή ζωή της Βερόνικα» και θα συνομιλήσει με το κοινό. Επίσης, στις 30 Αυγούστου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το making of της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα», σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Χρηστίδη, ενώ αυτές τις μέρες θα πραγματοποιηθούν και ενδιαφέροντα master class, εκθέσεις και συναυλίες.

Το φετινό Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών Μικρού Μήκους, περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: Ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, διάρκειας έως 30 λεπτά.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στον πολιτιστικό χώρο του Θαλασσόμυλου στο Αργοστόλι και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου με μία συναυλία του Αργύρη Μπακιρτζή και των «Χειμερινών Κολυμβητών».

Το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι αναρτημένο στο: https://www.kymatafestival.gr/fotograNes.