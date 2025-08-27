Ανοίγει ξανά ο Χώρος Πολιτισμού «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου»

στον(Λεάγρου 23, Γούβα). Με τη συγκεκριμένη έκθεση ο Χώρος Πολιτισμού «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου» γιορτάζει τα 2 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, προσκαλώντας όλους και όλες να την επισκεφτούν.

Ο Χώρος Πολιτισμού «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου» ιδρύθηκε από την ΚΕ του ΚΚΕ τον Μάιο του 2023, 10 χρόνια μετά τον θάνατο του κομμουνιστή ζωγράφου και χαράκτη που φέρει το όνομά του, στο σπίτι και πρωτίστως εργαστήρι του, στην οδό Λεάγρου 23, στη Γούβα. Αποτελεί εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος μια προσπάθεια να τιμηθεί η σπουδαία κληρονομιά του Γιώργη Βαρλάμου, κληρονομιά που πρώτο της μέλημα ήταν και παραμένει να ομορφύνει η ζωή του εργαζόμενου - λαϊκού ανθρώπου μέσω της τέχνης, μιας τέχνης όμορφης και αληθινής, όπως αυτή που υπηρέτησε και ο ίδιος με το έργο του.

Ο Χώρος Πολιτισμού «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου» στα 2 χρόνια λειτουργίας του έχει διοργανώσει τέσσερις εικαστικές εκθέσεις, ενώ με την ανοιχτή και δωρεάν προς κάθε καλλιτέχνη λειτουργία του Εργαστηρίου του αποκτά ζωντάνια, διοργανώνει μαθήματα και σεμινάρια χαρακτικής, αναδεικνύεται σε έναν ξεχωριστό και φιλόξενο πολιτιστικό χώρο της Αθήνας.

Η ξεχωριστή έκθεση που φιλοξενεί

Ιδιαιτερότητα της έκθεσης «Διαδρομές» είναι ότι παρουσιάζει ορισμένα από τα πιο σημαντικά έργα ζωγραφικής και χαρακτικής του Γιώργη Βαρλάμου - η πλειονότητά τους από τη συλλογή «Αγριολούλουδα» - μαζί με τις μελέτες, τα προσχέδια και τις μακέτες τους.

Ο τίτλος της έκθεσης ανταποκρίνεται σε αυτό που θα δει ο θεατής: Τις διαδρομές που ακολούθησε ο Γιώργης Βαρλάμος από την πρώιμη έως την ώριμη περίοδο της δημιουργίας του. Η έκθεση έχει στόχο να αναδείξει αυτό που έκανε σπουδαίο το εικαστικό έργο του Γιώργη Βαρλάμου: Τη βαθιά αγάπη και ευαισθησία του για τη γνώση και τη ζωή.

Με την προβολή της διαδρομής κάθε έργου πριν από την τελική του μορφή προσφέρεται μια αποκλειστική ματιά σε ένα από τα πιο σπάνια και πιο προσωπικά στοιχεία της δημιουργίας: Τη διαδικασία της. Πόσο λίγα είναι, άλλωστε, τα τεκμήρια για τις μεθόδους των εικαστικών τεχνών, ώστε μέχρι και σήμερα να θεωρείται μία από τις πιο «μυστηριακές» μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης για το ευρύτερο κοινό.

Ο επισκέπτης και η επισκέπτρια της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το στοιχείο που διακρίνει το έργο του Γιώργη Βαρλάμου: Τη βαθύτατη ταπεινότητα, με την οποία αντιμετώπισε κάθε αντικείμενο της τέχνης του. Ολη του η πορεία είναι μια πορεία υπομονετικής μελέτης των θεμάτων που τον ενέπνευσαν - της φύσης και του ανθρώπου.

Τα προσχέδια και οι μελέτες μαρτυρούν πως ακόμη και στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο καταξιωμένος ζωγράφος και χαράκτης αφιέρωνε τον ίδιο χρόνο στο να σχεδιάσει κάθε πέταλο, κάθε φύλλο και φυλλαράκι των λουλουδιών του, όπως ακριβώς και στα πρώτα χρόνια της νιότης του. Οι διαδρομές των έργων του αναδεικνύουν τον τρόπο σκέψης του καλλιτέχνη. Από την παρατήρηση του φυσικού κόσμου, στη μετάφρασή του σε έναν μοναδικό κόσμο αισθήματος και συγκίνησης.

Ομως, αυτό που τελικά ίσως κάνει και το έργο του Γιώργη Βαρλάμου σπουδαίο είναι η αφοσίωση και η επιμονή να ξετρυπώσει την ομορφιά για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να τη δει. Τα λουλούδια του Γιώργη Βαρλάμου που φυτρώνουν σε κάθε ελληνική γωνιά - το γιασεμί, η παπαρούνα, το κυκλάμινο - μας υπενθυμίζουν πως η φύση είναι όμορφη - τέτοιος πρέπει να γίνει και ο άνθρωπος, ακριβώς, ως μέρος και δημιούργημά της.

Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 30 Οκτώβρη.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Πέμπτη έως και Σάββατο, 6.30 - 8.30 μ.μ.

Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο: 210.7515.584, ergastiri.gvarlamou@gmail.com.

Υπάρχει δυνατότητα οργανωμένων ξεναγήσεων κατόπιν επικοινωνίας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.