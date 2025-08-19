«ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΘΕΑΤΡΟ

Από τον Οκτώβριο «Η θεριζοαλωνιστική μηχανή Τζακ Ρίπερ»

Ξεκινά το «ταξίδι» του από τον Οκτώβριο στο «το επίκαιρο πολιτικό έργο τουμε τηνκαι τον, σε σκηνοθεσία

Πρόκειται για την έναρξη της συνεργασίας του «Από Κοινού» Θεάτρου με τον συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη. Η παρουσίαση του έργου θα γίνεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Στο έργο παρακολουθούμε τον διευθυντή του Πρώτου Θεάτρου της χώρας, που δέχεται στο γραφείο του έναν βραβευμένο αριστούχο απόφοιτο της Σχολής Σκηνοθεσίας για να συζητήσουν την παράσταση που ο νέος θα σκηνοθετήσει ως έπαθλο της αριστείας του.

Ο νέος σκηνοθέτης θέλει να μιλήσει στο έργο του για τις δολοφονίες των μεταναστών στη θάλασσα, για την κυβέρνηση που δολοφονεί αμάχους. Μέσα από μια υποδειγματικά πολιτισμένη συζήτηση ο νεαρός οδηγείται, όμως, από τα «φληναφήματα περί δολοφονημένων και πτωμάτων» στην καλλιτεχνική αυτογνωσία: «Η θεριζοαλωνιστική μηχανή Τζακ Ρίπερ» είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας! Η Τέχνη υπάρχει για να μας οδηγήσει στην «άρρητη μεταανθρώπινη παραίσθηση» μέσα από «τις τρεμάμενες αντανακλάσεις της Μνημοσύνης»...

Ενα έργο για την εφιαλτική ώρα που η Τέχνη γίνεται πειθήνιο όργανο και πρόθυμο εργαλείο στα χέρια της δολοφονικής εξουσίας...