Ο Μίκης των μεγάλων ποιητών στην Αρχαία Κόρινθο

Την, στον αρχαιολογικό χώρο της, στις 21.00, το κοινό καλείται σε μια ακόμα ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο του «αφιερωματικού έτους Μίκη Θεοδωράκη» με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη:

Ενα πρόγραμμα με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανόλη Αναγνωστάκη. Τραγούδια αντίστασης, εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μια άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ αλλά και για τις... «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».

Είναι τα τραγούδια των κύκλων «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη» και «18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, «Πολιτεία», «Της εξορίας», «Λυρικά», «Οκτώβρης '78», σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, «Μπαλάντες», «Της Εξορίας» και «Αρκαδία VIIΙ» που περιλαμβάνει το «Μιλώ» και τον «Χάρη», τραγούδια του είδους που ο Μίκης Θεοδωράκης ονομάζει τραγούδια - ποταμό, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη.

Ο ποιητικός λόγος γίνεται δραματικός μονόλογος. Με φόντο το μουσικό πάλκο των αναμνήσεων, ο ηθοποιός ενσαρκώνει τους εναλλασσόμενους ρόλους. Γίνεται πότε ο συνθέτης, πότε ο ποιητής και πότε οι πάσχοντες ήρωες των ποιημάτων: η θρηνούσα μάνα, ο προφήτης που χαιρετίζει τον ήλιο και προμηνύει τον ήχο της καμπάνας της επανάστασης, ο ιδεολόγος που προσδοκά μια καλύτερη ζωή και καταγγέλλει το ζοφερό παρόν του, ο νέος που αγωνίστηκε, αλλά νικήθηκε από το τέρας και γκρέμισε τις ψευδαισθήσεις του, ο ερωτευμένος, ο ξενιτεμένος, ο αγωνιστής, ο βασανισμένος, ο Ηρωας!

Ο συνθέτης σαν άλλος Οδυσσέας προσφέρει σπονδή τη μουσική του για να βγουν οι σκιές των ποιητών, να πάρουν μορφή, να τραγουδήσουν τους αγώνες, τα βάσανα, την προδοσία, αλλά και τα όνειρα, την ελπίδα, τον έρωτα. Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη έπαιξε άπειρες φορές αυτόν τον ρόλο και μπορεί να το κάνει και τώρα μαζί με το έργο του Γιάννη Ρίτσου, του Τάσου Λειβαδίτη και του Μανόλη Αναγνωστάκη. Τρεις ποιητές και ένας συνθέτης. Ασυμβίβαστοι ποιητές, αγωνιστές, μαχητές της Ελευθερίας.

Τα τραγούδια της συναυλίας θα ερμηνεύσουν ο Κώστας Μακεδόνας, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Αγγελος Θεοδωράκης και ο Παναγιώτης Πετράκης που συμμετέχει με τον διπλό ρόλο του ερμηνευτή και του ηθοποιού.