Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα

Στα 88 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή η ηθοποιός και σκηνοθέτης Ελένη Καρπέτα.

Είχε γεννηθεί στη Χιλιαδού Φθιώτιδας το 1937. Αποφοίτησε από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και διάνυσε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και στον κινηματογράφο και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες. Το 1971 μαζί με τον ηθοποιό και πρωτοπόρο σκηνοθέτη Θανάση Παπαγεωργίου δημιούργησαν το θέατρο «Στοά», στου Ζωγράφου, όπου ανέβασαν έργα του παγκόσμιου κλασικού δραματολογίου έως το 1974, οπότε εκείνη αποχώρησε. Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε κοινωνικά δράματα και κωμωδίες της δεκαετίας του '70 άλλοτε ως πρωταγωνίστρια και άλλοτε ως συμπρωταγωνίστρια σπουδαίων ηθοποιών.

Η Ελένη Καρπέτα ασχολήθηκε και με τη σκηνοθεσία, ενώ υπήρξε δασκάλα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπου και αφιέρωσε μεγάλο και σημαντικό μέρος της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας. Συνολικά συνεργάστηκε με το ΚΘΒΕ σε 30 παραστάσεις από το 1965 έως το 1999 και με ανακοίνωσή του το θέατρο την αποχαιρέτησε εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Ηταν η πρώτη σύζυγος του γνωστού ηθοποιού Νίκου Ξανθόπουλου, με τον οποίο είχαν αποκτήσει έναν γιο.