ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

Ξεκίνησαν οι αγώνες προετοιμασίας της πριν το Ευρωμπάσκετ

Eurokinissi

Η Εθνική μπάσκετ ανδρών νίκησε 74-60 το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα προετοιμασίας της στον δρόμο για το Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα στην ομάδα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής στους Σαμοντούροβ, Μπαζίνα και Λιοτόπουλο, στην πρώτη τους εμφάνιση με την Εθνική ανδρών. Να σημειωθεί επίσης ότι στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ζούγρης έδειξε να «γυρίζει» τον αστράγαλό του και τέθηκε εκτός μάχης.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 36-28, 52-49, 74-60.

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 5, Λαρεντζάκης 9, Σλούκας 3, Καλαϊτζάκης 7, Παπανικολάου 7, Κατσίβελης 5, Σαμοντούροβ 4, Καραγιαννίδης 2, Λιοτόπουλος, Χουγκάζ 4, Ζούγρης 4, Αντετοκούνμπο Θ. 6, Μήτογλου 18, Μπαζίνας.

Εκτός αποστολής στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν οι Γιάννης και Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Επόμενη στάση για την Εθνική είναι η Κύπρος, όπου το Σαββατοκύριακο θα πάρει μέρος σε διεθνές τουρνουά με αντιπάλους τη Σερβία (9/8, 20.30) και το Ισραήλ (10/8, 19.30).

Θα ακολουθήσει φιλικό με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη (14/8, 19.00).

Το - καθιερωμένο πριν το Ευρωμπάσκετ - τουρνουά «Aκρόπολις» θα διεξαχθεί μεταξύ 20 και 22 Αυγούστου, και φέτος εκτός της Ελλάδας θα συμμετάσχουν σε αυτό η Λετονία και η Ιταλία. Τελευταίο φιλικό για την Εθνική πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ θα είναι αυτό με τη Γαλλία στις 24 Αυγούστου (20.00).