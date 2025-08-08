Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ20
Με ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται για δεύτερη μέρα

Με προκρίσεις και επιτυχίες για την Ελλάδα συνεχίζεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας, όπου η χώρα μας εκπροσωπείται από μια ομάδα συνολικά 44 αθλητών και αθλητριών.

Στη χτεσινή έναρξη του πρωταθλήματος ο Βαλάντης Κανοτζιάν πέρασε στον τελικό της σφαιροβολίας. Λίγη ώρα αργότερα τον ακολούθησαν η Βασιλική Σαμολαδά στον δίσκο, για το 3/3 των ρίψεων, και η Ελένη Μαμά στο τριπλούν. Στον τελικό του μήκους προκρίθηκε ο Σαράντης Τζελέπης και στα ημιτελικά των 100 μ. ο Δημήτρης Βαβίλης. Την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας εξασφάλισε ο 17χρονος Σωτήρης Γεντέκος.

Την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά των 400 μ. με εμπόδια εξασφάλισε και η Ραφαηλία Γιαννουλίδου στον προκριματικό.

Το Πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας

Πρωινό πρόγραμμα

09.15: Επί κοντώ (Γ) Προκριματικός - Παναγιώτου Β' Γκρουπ, Μπουμπουλίδη Β' Γκρουπ, Μήρτσιου Α' Γκρουπ

09.30: 110 μ. εμπ. Δέκαθλο - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος

10.10: 3.000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός - Σταματοπούλου (1η σειρά), Κιούλου (2η σειρά)

10.20: Δισκοβολία Δέκαθλο Α' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος

11.10: 200 μ. (Α) Προκριματικός - Ταγάρας (4η σειρά)

11.20: Δισκοβολία Δέκαθλο Β' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος

12.00: 200 μ. (Γ) Προκριματικός - Ορφανίδη (2η σειρά)

12.15: Επί κοντώ Δέκαθλο Α' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος

12.20: Σφαιροβολία (Α) Τελικός - Κανοτζιάν

12.45: Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α' Γκρουπ - Πουλλή

12.35: Επί κοντώ Δέκαθλο Β' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος

13.00: 1.500 μ. (Α) Προκριματικός

13.35: 3.000 μ. (Γ) Προκριματικός - Βαλαχά (1η σειρά)

13:55: Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β' Γκρουπ - Τσερνόβα

Απογευματινό πρόγραμμα

15.50: Σφυροβολία (Α) Τελικός - Γεντέκος

16.00: Υψος (Α) Προκριματικός - Γεννίκης Α' Γκρουπ, Αλιβιζάτος Β' Γκρουπ

16.35: 400 μ. (Α) Ημιτελικός

17.05: Τριπλούν (Γ) Τελικός - Μαμά

17.10: 400 μ. (Γ) Ημιτελικός

17.30: Ακοντισμός Δέκαθλο Α' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος

17.40: 800 μ. (Γ) Προκριματικός - Ρούσσου (4η σειρά), Φλουτάκου (2η σειρά)

18.25: 5.000 μ. (Α) Τελικός

18.35: Ακοντισμός Δέκαθλο Β' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος

18.55: 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

19.15: Μήκος (Α) Τελικός - Τζελέπης

19.25: 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός - Γιαννουλίδου

19.50: Δισκοβολία (Γ) Τελικός - Σαμολαδά

19.55: 1.500 μ. Δέκαθλο (10/10) - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος

20.40: 100 μ. (Γ) Τελικός

21.00: 100 μ. (Α) Τελικός

    

