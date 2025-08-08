Στη χτεσινή έναρξη του πρωταθλήματος ο Βαλάντης Κανοτζιάν πέρασε στον τελικό της σφαιροβολίας. Λίγη ώρα αργότερα τον ακολούθησαν η Βασιλική Σαμολαδά στον δίσκο, για το 3/3 των ρίψεων, και η Ελένη Μαμά στο τριπλούν. Στον τελικό του μήκους προκρίθηκε ο Σαράντης Τζελέπης και στα ημιτελικά των 100 μ. ο Δημήτρης Βαβίλης. Την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας εξασφάλισε ο 17χρονος Σωτήρης Γεντέκος.
Την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά των 400 μ. με εμπόδια εξασφάλισε και η Ραφαηλία Γιαννουλίδου στον προκριματικό.
Το Πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Αυγούστου.
Πρωινό πρόγραμμα
09.15: Επί κοντώ (Γ) Προκριματικός - Παναγιώτου Β' Γκρουπ, Μπουμπουλίδη Β' Γκρουπ, Μήρτσιου Α' Γκρουπ
09.30: 110 μ. εμπ. Δέκαθλο - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος
10.10: 3.000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός - Σταματοπούλου (1η σειρά), Κιούλου (2η σειρά)
10.20: Δισκοβολία Δέκαθλο Α' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος
11.10: 200 μ. (Α) Προκριματικός - Ταγάρας (4η σειρά)
11.20: Δισκοβολία Δέκαθλο Β' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος
12.00: 200 μ. (Γ) Προκριματικός - Ορφανίδη (2η σειρά)
12.15: Επί κοντώ Δέκαθλο Α' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος
12.20: Σφαιροβολία (Α) Τελικός - Κανοτζιάν
12.45: Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α' Γκρουπ - Πουλλή
12.35: Επί κοντώ Δέκαθλο Β' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος
13.00: 1.500 μ. (Α) Προκριματικός
13.35: 3.000 μ. (Γ) Προκριματικός - Βαλαχά (1η σειρά)
13:55: Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β' Γκρουπ - Τσερνόβα
Απογευματινό πρόγραμμα
15.50: Σφυροβολία (Α) Τελικός - Γεντέκος
16.00: Υψος (Α) Προκριματικός - Γεννίκης Α' Γκρουπ, Αλιβιζάτος Β' Γκρουπ
16.35: 400 μ. (Α) Ημιτελικός
17.05: Τριπλούν (Γ) Τελικός - Μαμά
17.10: 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
17.30: Ακοντισμός Δέκαθλο Α' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος
17.40: 800 μ. (Γ) Προκριματικός - Ρούσσου (4η σειρά), Φλουτάκου (2η σειρά)
18.25: 5.000 μ. (Α) Τελικός
18.35: Ακοντισμός Δέκαθλο Β' Γκρουπ - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος
18.55: 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
19.15: Μήκος (Α) Τελικός - Τζελέπης
19.25: 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός - Γιαννουλίδου
19.50: Δισκοβολία (Γ) Τελικός - Σαμολαδά
19.55: 1.500 μ. Δέκαθλο (10/10) - Αλεξόπουλος, Κοσμόπουλος
20.40: 100 μ. (Γ) Τελικός
21.00: 100 μ. (Α) Τελικός