ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρώτη στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Eurokinissi Sports

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών έκανε το 4 στα 4 στον 6ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 και προκρίθηκε ως 1η στην τελική φάση της διοργάνωσης. Την Τετάρτη επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας, στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, και έκλεισε θέση στο Ευρωβόλεϊ για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

Η νίκη αφιερώθηκε στη Ανθή Βασιλαντωνάκη, η οποία υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία και έμεινε εκτός, ωστόσο ήταν δίπλα στην ομάδα από τις κερκίδες.

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Τσιόγκα 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Τοντάι 12 (7/11 επ., 5 μπλοκ), Κωνσταντινίδου (2/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Στράντζαλη 12 (10/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ. - 14% άριστες), Μπακοδήμου 10 (9/23 επ., 1 μπλοκ, 55% υπ. - 35% άριστες), Ανθούλη 23 (19/44 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 58% υπ. - 33% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Μπάκα 4 (3/13 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. - 21% άριστες), Καρακάση 1 (1 μπλοκ), Παπαγεωργίου, Τικμανίδου 1 (1 μπλοκ).

Αυστρία (Ρόλαντ Σβαμπ): Ραμπ 9 (9/35 επ.), Μέχιτς 12 (7/13 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Μπρούκνερ 5 (4/23 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. - 18% άριστες), Σαμπέρλ 15 (13/42 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 30% υπ. - 9% άριστες), Σμιτ 1 (1 άσσος), Νεσίμοβιτς 7 (6/12 επ., 1 μπλοκ) / Σταμπεντάινερ (λ, 38% υπ. - 19% άριστες), Γκάρντερ, Ντισλ 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Βάβρεκ, Χένσελ.

Η Εθνική θα συνεχίσει τις προπονήσεις για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πριν αναχωρήσει για την Ταϊλάνδη στις 17 Αυγούστου, θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με τη Σλοβακία (13 - 14 Αυγούστου).

Η τελική βαθμολογία του 6ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος: Ελλάδα 12 βαθμοί (4 νίκες - 0 ήττες, 12-1 σετ, 318-204 πόντοι), Αυστρία 3 βαθμοί (1 νίκη - 2 ήττες, 4-6 σετ, 208-219 πόντοι), Βόρεια Μακεδονία 0 βαθμοί (0 νίκες - 3 ήττες, 0-9 σετ, 122-225 πόντοι).