Εξόντωση στη δουλειά για την πολεμική οικονομία

Σημειώνεται ότι η Οδηγία ξεχειλώματος του εργάσιμου χρόνου εμπλουτίζεται διαρκώς και με νέες προσθήκες, για να «αγκαλιάσουν» τελικά όλους τους κλάδους και τους εργαζόμενους.

Με την ΕΕ μάλιστα να ανεβάζει τους ρυθμούς της πολεμικής οικονομίας και με τα επιτελεία να εκφράζουν την αγωνία τους για το πώς θα ανέβει η παραγωγικότητα, ώστε να πιάσουν τόπο τα πάνω από 800 δισ. ευρώ για εξοπλισμούς, χαρακτηριστικά είναι όσα έλεγε στα μέσα Ιούνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έγγραφό της προς το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η αμυντική ευελιξία και να προωθηθεί η βιομηχανική επανεκκίνηση έως το 2030, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον στόχο της αμυντικής ετοιμότητας κατά την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας (σ.σ. εννοεί την 2003/88). Οσον αφορά τη βιομηχανική παραγωγή και την παροχή συναφών υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην Οδηγία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει έξαρση της δραστηριότητας, μεταξύ άλλων για την αμυντική ετοιμότητα, και καλεί τα κράτη - μέλη να αποσαφηνίσουν νομικώς και να διασφαλίσουν την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την εφαρμογή τους» [17/6/2025, COM (2025) 820 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, Defence Readiness Omnibus].

Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τα κράτη - μέλη να διαμορφώσουν το εθνικό νομικό πλαίσιό τους ώστε να μπορούν να οριστούν οι τρόποι εφαρμογής όχι μόνο της εργασίας μέχρι 13 ώρες, αλλά και των παρεκκλίσεων της Οδηγίας. Γι' αυτό άλλωστε ο Αντριους Κουμπίλιους, Ευρωπαίος επίτροπος για την Αμυνα και το Διάστημα, επίσης στις 17 Ιούνη 2025 έλεγε σε ομιλία του: «Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους για το εάν είναι απαραίτητο να εξεταστεί η Οδηγία για τον χρόνο εργασίας όσον αφορά το στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη της αμυντικής ετοιμότητας».