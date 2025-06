«Ανεπιθύμητοι οι ΝΑΤΟικοί φονιάδες» σε ροκ μπαρ στα Χανιά!

«Οι ΝΑΤΟικοί στρατιώτες και η βάση της Σούδας είναι ανεπιθύμητοι στην πόλη των Χανίων». Το έχει διαμηνύσει ξανά και ξανά ο λαός των Χανίων, με τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις για να κλείσει η βάση της Σούδας. Ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, με τη βάση της Σούδας να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πόλεμο στη Μ. Ανατολή, η αγωνιστική αντίδραση του χανιώτικου λαού συνεχώς αυξάνεται.

Είναι χαρακτηριστικό το ηχηρό μήνυμα που έστειλε στα κοινωνικά δίκτυα το «BarFly», ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα ροκ μπαρ στα Χανιά, που γνωστοποίησε δημόσια την απόφασή του να αποκλείσει από τον χώρο του στελέχη και προσωπικό των αμερικανικών και ΝΑΤΟικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στη Σούδα.

Το μήνυμα που ανάρτησε το μπαρ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«NSA Souda Bay and NATO killers are no longer welcome to our bar».

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει κύμα στήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.