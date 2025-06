ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Τετραπλασιασμό των αντιπυραυλικών συστημάτων σχεδιάζει το ΝΑΤΟ

ζήτησε ο γγ του ιμπεριαλιστικού οργανισμού,, για την αντιμετώπιση κυρίως της Ρωσίας και μπροστά στο ενδεχόμενο μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ευρώπη, ομολογώντας ότι «ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί, ακόμη και με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία».

Παράλληλα δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών του ΝΑΤΟ «έχουν ανάγκη επιπλέον χιλιάδες τεθωρακισμένα και άρματα μάχης, επιπλέον εκατομμύρια οβίδες πυροβολικού».

Εξάλλου χαιρέτισε τη νέα «αμυντική» στρατηγική της Βρετανίας που παρουσιάστηκε πριν μία βδομάδα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «θα ενισχύσει την κοινή άμυνα του ΝΑΤΟ».

Η έκκληση του Ρούτε έγινε ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη (24 - 25 Ιούνη), όπου αναμένεται να εγκριθεί ο στόχος για στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, σε «ένα συνολικό επενδυτικό σχέδιο» σε υποδομές και εξοπλισμούς.

Ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Π. Χέγκσεθ επεσήμανε την περασμένη Πέμπτη από τις Βρυξέλλες ότι οι «σύμμαχοι» είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον στόχο αυτό, η οποία θα μπορούσε να επισημοποιηθεί στη σύνοδο κορυφής.

Για «επιθετικό» σχέδιο του ΝΑΤΟ να αυξήσει δραστικά τις αεροπορικές και αντιπυραυλικές «αμυντικές» ικανότητες έκανε λόγο το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ρούτε.

«Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα ξοδέψουν τα χρήματά τους για να εξουδετερώσουν μια απειλή που λένε πως έρχεται από τη δική μας χώρα, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από μια εφήμερη απειλή», είπε ο Ντμ. Πεσκόφ.

Παράλληλα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν ενέκρινε τη νέα στρατηγική του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, η οποία έχει στόχο να αποκαταστήσει τη θέση της Ρωσίας ως μία ηγετική ναυτική δύναμη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο σύμβουλος «ασφαλείας» του Κρεμλίνου, Ν. Πατρούσεφ.

Η Ρωσία διαθέτει το τρίτο ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις παγκόσμιες κατατάξεις.

«Η στρατηγική για την ανάπτυξη του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού έως το 2050» έχει εγκριθεί από τον Πούτιν, «η Ρωσία σταδιακά ανακάμπτει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις παγκοσμίως», επεσήμανε ο Πατρούσεφ.

«Είναι αδύνατο να φέρουμε σε πέρας ένα τέτοιο έργο χωρίς ένα μακροπρόθεσμο όραμα των σεναρίων για την εξέλιξη της κατάστασης στους ωκεανούς, για την εξέλιξη των προκλήσεων και των απειλών και φυσικά χωρίς τον καθορισμό των στόχων και των σκοπών που αντιμετωπίζει το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό», υπογράμμισε.

Στοιχεία από ανοικτές πηγές αναφέρουν ότι η Ρωσία διαθέτει 79 υποβρύχια, συμπεριλαμβανομένων 14 υποβρυχίων με πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και 222 πολεμικά πλοία. Ο κύριος στόλος της είναι ο Βόρειος Στόλος που σταθμεύει στο Σεβερομόρσκ στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Η αυτοκινητοβιομηχανία «Renault» επενδύει στην παραγωγή drones

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία «Renault» θα παράγει drones στην Ουκρανία, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο France Info, στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας.

Η «Renault» θα συνεργαστεί με μια μικρή εταιρεία για τη δημιουργία γραμμών παραγωγής δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, ανέφερε το γαλλικό μέσο, επικαλούμενο «πηγές».

Τα drones θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία και τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Η «Renault» αποχώρησε από τη ρωσική αγορά μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Την περασμένη βδομάδα ο Γάλλος υπουργός Αμυνας Σ. Λεκορνί δήλωσε ότι μια μεγάλη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία - χωρίς να την κατονομάσει - θα συνεργαστεί με μια μικρή γαλλική «αμυντική» εταιρεία για να εξοπλίσει γραμμές παραγωγής στην Ουκρανία για την κατασκευή drones.

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με εκατοντάδες drones

Μαζικές επιθέσεις με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, από τις μεγαλύτερες που έχουν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, εξαπέλυσε η Ρωσία τις τελευταίες μέρες και μάλιστα στο στόχαστρο μπήκαν εκτός από το Κίεβο, η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, το Χάρκοβο και η Οδησσός.

Η Ρωσία επιτέθηκε τη νύχτα της Κυριακής στην Ουκρανία με 479 drones, αριθμό - ρεκόρ, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να ανακοινώνει ότι κατέρριψε τα περισσότερα, καθώς και 19 από τους 20 πυραύλους.

Ενα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας ήταν ο κύριος στόχος, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά. Το αεροδρόμιο βρίσκεται στην πόλη Ντούμπνο, περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας.

Πολωνικά και ΝΑΤΟικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν για «την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου».

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε πως η επίθεση ήταν άλλο ένα πλήγμα που πραγματοποιήθηκε σε απάντηση των επιθέσεων του Κιέβου σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις αυτό τον μήνα, προσθέτοντας πως επλήγησαν «όλες οι εγκαταστάσεις που είχαν καθοριστεί».

Χθες ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 4 τραυματίστηκαν στην Οδησσό, από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Νέα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα με εκατοντάδες drones στοίχισαν χθες τη ζωή 3 ανθρώπων στην Οδησσό, ενώ προκάλεσαν τραυματισμούς στο Κίεβο.

Ρωσικά στρατεύματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Στο μεταξύ ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως πήρε τον έλεγχο και άλλου εδάφους στην κεντροανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. Η ρωσική επίθεση εκεί είναι αξιοσημείωτη, επειδή το Ντνιπροπετρόφσκ δεν είναι μία από τις πέντε περιφέρειες της Ουκρανίας - Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα, Ζαπορίζια - που η Ρωσία θεωρεί ως τμήμα του ρωσικού εδάφους.

Ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν επικαλούμενα το υπουργείο Αμυνας ότι τα ρωσικά στρατεύματα «συνέχισαν να προωθούνται στα βάθη της άμυνας του εχθρού» και μεγάλωσαν την περιοχή του εδάφους του Ντνιπροπετρόφσκ την οποία ελέγχουν.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει μια «ουδέτερη ζώνη» στο Ντνιπροπετρόφσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Χωρίς αμφιβολία είναι μέρος αυτού».

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of War) που εδρεύει στις ΗΠΑ ανέφερε πως σκοπός της ώθησης της Ρωσίας στο Ντνιπροπετρόφσκ θα μπορούσε να είναι να αποκόψει τις γραμμές επικοινωνίας και εφοδιασμού στα ουκρανικά στρατεύματα στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Ο Ντμ. Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε το Σαββατοκύριακο πως η επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ δείχνει πως αν η Ουκρανία δεν θέλει να αποδεχθεί την πραγματικότητα των εδαφικών κερδών της Ρωσίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι δυνάμεις της Μόσχας θα προωθηθούν περαιτέρω επί του εδάφους.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα εναντίον του Χαρκόβου και της Χερσώνας στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο.

Από την πλευρά του το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας έκανε λόγο για την αναχαίτιση 49 ουκρανικών drones τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία, όπως και στη Δημοκρατία της Τσουβασίας, περίπου 600 χλμ. ανατολικά της Μόσχας.

Στην Τσουβασία, που απέχει περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τα σύνορα, ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών και εξαρτημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, αφού δύο drones έπεσαν στον χώρο του, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Παράλληλα ουκρανική επίθεση με drones στην περιφέρεια Βορονέζ προκάλεσε ζημιές σε αγωγό φυσικού αερίου, ενώ επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε πυρκαγιά στο εργοστάσιο χημικών Azot και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων στη ρωσική περιφέρεια Τούλα.

Από την πλευρά του ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε δύο αεροπλάνα στη ρωσική βάση Savasleyka.

Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων

Στο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν την Κυριακή σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, που περιελάμβανε αιχμαλώτους κάτω των 25 ετών και άλλους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως συμφωνήθηκε στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη για την ανταλλαγή τουλάχιστον 1.200 αιχμαλώτων και τον επαναπατρισμό χιλιάδων σορών στρατιωτών.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει να είναι έτοιμη να επιστρέψει τις σορούς Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και βρίσκεται σε συνομιλίες με το Κίεβο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.