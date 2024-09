ΙΝΔΟ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Οι ΗΠΑ και το σχήμα «Quad» αναβαθμίζουν κι άλλο τη στρατιωτική τους συνεργασία

Russian Defense Ministry Press

Την ώρα που οι φλόγες του πολέμου τυλίγουν όλο και πιο απειλητικά τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, παρανάλωμα του πυρός απειλούνται να γίνουν κι άλλες ζώνες του πλανήτη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τονστο πλαίσιο του εντεινόμενου ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Σε ένα τέτοιο φόντο, εντείνονται οι στρατιωτικές προετοιμασίες τόσο από το ευρωατλαντικό μπλοκ όσο και από το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό μπλοκ, υπό την ηγεσία της Κίνας και της Ρωσίας.

Στα μέσα της περασμένης βδομάδας (25/9) η Κίνα εκτόξευσε με επιτυχία έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην πρώτη της τέτοια εκτόξευση μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Ο πύραυλος Dongfeng (DF) - 41 ICBM, «που τέθηκε σε λειτουργία το 2017, αποτελεί ένα τρομερό συστατικό του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας. Με επιχειρησιακή εμβέλεια από 12.000 έως 15.000 χιλιόμετρα (περίπου 7.460 έως 9.320 μίλια), ο DF-41 έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο ηπειρωτικό κομμάτι των ΗΠΑ», παρατηρούσε την Πέμπτη η εφημερίδα «The Diplomat».

Και προσέθετε: «Αυτός ο ICBM έχει σχεδιαστεί για να φέρει πυρηνικές κεφαλές, τοποθετώντας την Κίνα ως βασικό παράγοντα στην πυρηνική αρένα. Η πρόσφατη εκτόξευση του DF-41, η οποία περιλάμβανε μια προσομοιωμένη κεφαλή που προσγειώθηκε με ακρίβεια σε καθορισμένη περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, αντικατοπτρίζει όχι μόνο την προηγμένη πυραυλική τεχνολογία αλλά και μια οργανωμένη στρατιωτική στρατηγική».

Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, η Κίνα έκανε τελευταία φορά δοκιμή πυραύλου ICBM τον Μάιο του 1980, όταν ο πύραυλος DF-5 διέσχισε με επιτυχία πάνω από 9.000 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει τον στόχο του στον Νότιο Ειρηνικό.

Η πρόσφατη δοκιμή του DF-41 σπάει αυτήν τη μακρά παύση και υπογραμμίζει το εξελισσόμενο στρατιωτικό δόγμα της Κίνας.

Ο «Diplomat» επεσήμανε ακόμα ότι «η δοκιμή πυραύλων της Κίνας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες», και αναφέροντας βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία «μεταξύ 1992 - 2020 οι αμυντικές δαπάνες της Κίνας αυξήθηκαν κατά το εκπληκτικό ποσοστό 790%», τόνισε: «Αυτή η τεράστια επένδυση έχει διευκολύνει την ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων, ναυτικών μέσων και προηγμένων αεροπορικών δυνατοτήτων, επιτρέποντας στην Κίνα να προβάλει ισχύ πέρα από τα σύνορά της και να αμφισβητήσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού».

Εξάλλου, το κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό χαρακτηρίζεται το μεγαλύτερο στον κόσμο, με περισσότερα από 370 πλοία, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων υποβρυχίων, αντιτορπιλικών και αεροπλανοφόρων.

Ενδεικτικές δε της αποφασιστικότητας με την οποία το Πεκίνο ενισχύει και τη στρατιωτική του ετοιμότητα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του είναι και οι κοινές ασκήσεις που σταθερά ιεραρχεί με τη Ρωσία.

Τη βδομάδα που πέρασε οι δύο πλευρές προχώρησαν στις ασκήσεις «North Joint 2024» στην Οχοτσκική Θαλασσα.

Είχε προηγηθεί στα μέσα Σεπτέμβρη η συμμετοχή της Κίνας στη μεγάλη ρωσική άσκηση «Ocean 2024». Τότε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν δήλωνε ότι η Ρωσία δίνει «ιδιαίτερη προσοχή» στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με «φιλικά κράτη (...) Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης σε όλο τον κόσμο». Είχε δε υπογραμμίσει ότι «με πρόσχημα την αντιμετώπιση της υποτιθέμενης ρωσικής απειλής και τον περιορισμό της Κίνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δορυφόροι της αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία κοντά στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας, στην Αρκτική και στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού (...) δηλώνουν ανοιχτά τα σχέδιά τους να αναπτύξουν πυραύλους μεσαίου και μικρότερου βεληνεκούς στις λεγόμενες προωθημένες ζώνες».

Νέες δράσεις για την «ασφάλεια» από το σχήμα «Quad»

Τα «φιτίλια» που αυξάνονται στην περιοχή επιβεβαιώνονται και από τα συγκεκριμένα βήματα με τα οποία τα μέλη του σχήματος «Quad» (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία) αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους στον τομέα της «ασφάλειας».

Μετά τη Σύνοδο της 21ης Σεπτέμβρη, την οποία φιλοξένησε ο Μπάιντεν, ανακοινώθηκε ότι η πρωτοβουλία του «Quad» για την «Ινδο-Ειρηνική Εταιρική Σχέση για την Επίγνωση του Θαλάσσιου Τομέα» (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness - IPMDA) διευρύνεται ακόμα περισσότερο, μέσα από τη λειτουργία «Κέντρου Συγχώνευσης Περιοχής Ινδικού» το οποίο θα φιλοξενεί η Ινδία.

Μάλιστα, σε μία ακόμα εξέλιξη που επιβεβαιώνει το εντεινόμενο παζάρι ανάμεσα σε Νέο Δελχί και Ουάσιγκτον - με στόχο το «τράβηγμα» της Ινδίας προς το ευρωατλαντικό μπλοκ - οι χώρες του «Quad» συγκροτούν και νέα περιφερειακή Θαλάσσια Πρωτοβουλία για την Εκπαίδευση στον Ινδο-Ειρηνικό (Maritime Initiative for Training in the Indo Pacific - MAITRI), για τα εγκαίνια της οποίας το 2025 η Ινδία θα φιλοξενήσει εναρκτήριο συμπόσιο.

Οπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, αρμόδιος για τις Υποθέσεις Ινδο-Ειρηνικού, Τζος Ρούμπιν, «αυτό θα επιτρέψει στους εταίρους μας στον Ινδο-Ειρηνικό να μεγιστοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχονται μέσω του IPMDA και άλλων πρωτοβουλιών των συνεργατών μας στο "Quad" για την παρακολούθηση και την ασφάλεια των υδάτων τους, την επιβολή των νόμων τους και την αποτροπή της παράνομης συμπεριφοράς».

Σημειωτέον, η Κοινή Δήλωση της Συνόδου του «Quad» κάνει λόγο για «άνευ προηγουμένου εύρους και κλίμακας» συνεργασίες στις οποίες προχωρούν οι τέσσερις χώρες «για να εδραιώσουν αυτές τις συνήθειες συνεργασίας και να διασφαλίσουν ότι το "Quad" θα αντέξει μακροπρόθεσμα».