ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Οι ισραηλινές επιθέσεις, η πείνα και οι επιδημίες θερίζουν τον παλαιστινιακό λαό

Copyright 2024 The Associated

Τιςσυμπλήρωσαν την Παρασκευή οιμε μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών, χερσαίων επιθέσεων σε πόλεις και προσφυγικούς καταυλισμούς, βάρβαρων επιχειρήσεων και αποκλεισμών σε όσα νοσοκομεία έχουν απομείνει, αυξάνοντας καθημερινά τον αριθμό των θυμάτων και την ισοπέδωση ολόκληρου του παλαιστινιακού θύλακα.

Συνολικά, από τις ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 29.514 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 69.616, ανακοίνωσε το υπουργείο της Γάζας, ενώ ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι ακόμα μεγαλύτερος, αφού χιλιάδες άμαχοι έμειναν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια των βομβαρδισμών.

Μεταξύ άλλων, ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει καθημερινά τις αεροπορικές επιδρομές σε συνοικίες της νότιας πόλης Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο στάδιο του μακελειού, για τη δρομολογούμενη γενικευμένη χερσαία επίθεση στην πόλη, όπου έχουν εγκλωβιστεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο άμαχοι Παλαιστίνιοι, δηλαδή πολύ πάνω από τους μισούς κατοίκους όλης της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις και οι σφοδρές συγκρούσεις και στις υπόλοιπες περιοχές, στην κεντρική Γάζα και τη βόρεια Γάζα (παρά τους κατά καιρούς ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι ελέγχει την τελευταία), επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία «ασφαλής ζώνη» για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Ακόμα πιο απελπιστική είναι η κατάσταση για τους Παλαιστίνιους που έχουν παραμείνει στη βόρεια Γάζα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ολικά κατεστραμμένο, όπως και κάθε άλλη βασική υποδομή σε υπηρεσίες όπως η υδροδότηση, η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες που καταστράφηκαν μέσα στις πρώτες βδομάδες από την έναρξη του πολέμου.

Την Τρίτη, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να σταματήσει τις διανομές τροφίμων στη βόρεια Γάζα - που ήδη ήταν σχεδόν ανύπαρκτες από τις αρχές Φλεβάρη - καθώς δεν μπορούν να υπάρξουν ασφαλείς διανομές βοήθειας.

Εδώ και τρεις βδομάδες οι εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι που έχουν παραμείνει μέσα στα χαλάσματα αναγκάζονται να τρώνε ζωοτροφές ή αγριόχορτα...

«Φτάσαμε στο στάδιο της ακραίας φτώχειας και της πείνας, δεν έχουμε πλέον τα μέσα να αγοράσουμε τρόφιμα ή οποιοδήποτε προϊόν από την αγορά», δήλωνε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους η 62χρονη Παλαιστίνια Ζαρίφα Χάμαντ, που ζει στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα. «Πηγαίνουμε για να γλιτώσουμε από το ένα μέρος στο άλλο, τα παιδιά πεθαίνουν από πείνα, οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν από πείνα, διαβήτη (...) Οποιο παιδί και να ρωτήσετε, θα σας πει "πεινάω"», συνέχισε.

Εκπρόσωπος της UNICEF δήλωσε την Τρίτη ότι παρουσιάζεται «έκρηξη» στο επίπεδο παιδικής θνησιμότητας. Πρόσθεσε πως 1 στα 6 παιδιά στη βόρεια Γάζα υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και πως υπάρχουν «αφόρητα επίπεδα θανάτου παιδιών».

Πάνω από το 90% των παιδιών κάτω των 5 ετών έχουν προσβληθεί από μία ή περισσότερες μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ). Για δυο βδομάδες, κατά τη διάρκεια αποτίμησης που έκαναν οι υπηρεσίες αυτές, το 70% των παιδιών υπέφεραν από διάρροια, 23 φορές περισσότερα απ' ό,τι την περίοδο αναφοράς του 2022 η οποία χρησιμοποιήθηκε...

Η πορεία διαμαρτυρίας εκατοντάδων πεινασμένων παιδιών την περασμένη Τετάρτη στην πόλη της Γάζας είναι ενδεικτική της δραματικής επιδείνωσης της ζωής για τα παιδιά...

Χιλιάδες επιπλέον νεκροί ακόμη κι αν σταματήσει τώρα ο πόλεμος!

Ενδεικτικό των συνεπειών της καταστροφικής επίθεσης που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός είναι οι προβλέψεις ακαδημαϊκών στο London School of Hygiene and Tropical Medicine και στο Johns Hopkins Center for Humanitarian Health στις ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Στη μελέτη αυτή αναφέρεται πως ακόμα κι αν σταματήσουν τώρα οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους εκεί τους επόμενους 6 μήνες, λόγω της κρίσης δημόσιας υγείας που έχει προκληθεί από τον πόλεμο.

Οπως επισημαίνεται, τα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν καταστραφεί από τις συγκρούσεις και πάνω από το 85% των 2,3 εκατ. κατοίκων έχουν μείνει άστεγοι, ενώ αυξάνονται τα κρούσματα ασθενειών και ο υποσιτισμός στα υπερπλήρη καταφύγια.

Αν οι συγκρούσεις συνεχιστούν ή κλιμακωθούν, οι τραυματισμοί θα ευθύνονται για την πλειονότητα των υπερβαλλόντων θανάτων στη Γάζα, προβλέπουν οι μελετητές. Αλλά οι θάνατοι από υποσιτισμό, μολυσματικές ασθένειες σαν τη χολέρα και η έλλειψη πρόσβασης σε θεραπεία για προβλήματα υγείας όπως ο διαβήτης, επίσης θα στοιχίσουν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν απομείνει ανοιχτά στη Γάζα, κι αυτά υπολειτουργούν, μην έχοντας καύσιμα, οξυγόνο, νερό, τρόφιμα ή φάρμακα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνέχισε τις βάρβαρες επιθέσεις σε νοσοκομεία, προχωρώντας σε καθημερινές επιδρομές και πολυήμερους αποκλεισμούς των νοσοκομείων Νάσερ και αλ Αμάλ, στη νότια πόλη Χαν Γιούνις, βάζοντας στο στόχαστρο υγειονομικούς, ασθενείς και χιλιάδες αμάχους που έχουν καταφύγει σε αυτά.

Κλιμάκωση της κατοχικής βίας και στη Δυτική Οχθη

Παράλληλα συνεχίζεται η κλιμάκωση της κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη, με εισβολές του ισραηλινού στρατού σε πόλεις και χωριά, καταστροφή υποδομών παντός είδους, δολοφονίες Παλαιστινίων, μαζικές συλλήψεις και η υποβολή των συλληφθέντων σε βασανιστήρια εντός φυλακών - κολαστηρίων.

Την Παρασκευή πριν το χάραμα ο στρατός πραγματοποίησε με drone εναέρια επιδρομή σε ΙΧ αυτοκίνητο σε συνοικία της πόλης Τζενίν στη Δυτική Οχθη προκαλώντας (με τη ρίψη δύο πυραύλων) τον θάνατο τουλάχιστον δύο νεαρών Παλαιστινίων, μελών της Ισλαμικής Τζιχάντ, και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ο κατοχικός στρατός και οι Εβραίοι έποικοι έχουν δολοφονήσει πάνω από 400 Παλαιστινίους στη Δυτική Οχθη από τον περασμένο Οκτώβρη μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, με αφορμή την επίθεση τριών ενόπλων Παλαιστινίων την Πέμπτη κοντά στον εβραϊκό εποικισμό Μαάλε Αντουμίμ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη (από την οποία σκοτώθηκαν ένας Ισραηλινός και τραυματίστηκαν άλλοι 11), η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση των εβραϊκών εποικισμών στα παλαιστινιακά εδάφη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς ανακοίνωσε την ανέγερση 3.344 νέων κατοικιών για Εβραίους εποίκους το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Δ.ΟΡΦ.