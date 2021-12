ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

Σε εξέλιξη η 48ωρη πανελλαδική απεργία για την υπογραφή ικανοποιητικών ΣΣΕ

Σε εξέλιξη είναι από τα μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευή η 48ωρη πανελλαδική απεργία των ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με προοπτική κλιμάκωσης.

Αγωνίζονται για την άμεση ανανέωση και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ικανοποιητικές αυξήσεις στους μισθούς, το ξήλωμα των αντεργατικών νόμων, όπως του πρόσφατου εκτρώματος, Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, δημόσια και υποχρεωτική, ουσιαστική προστασία των ανέργων ναυτεργατών και αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ, οργανικές συνθέσεις, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πλοίων και άλλα αιτήματα που αφορούν στην προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, αλλά και την ίδια την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Με τη νέα απεργιακή μάχη και το διεκδικητικό πλαίσιο που προβάλλουν δίνουν τη δική τους απάντηση στην εντεινόμενη επίθεση εφοπλιστών και πολιτικών τους εκπροσώπων στα δικαιώματά τους με πρώτα και κύρια τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, τις οργανικές συνθέσεις, θέλοντας να εξασφαλίσουν ολοένα και φτηνότερη εργατική δύναμη για τα καράβια τους, προκειμένου να ενισχύουν την ήδη απίστευτη κερδοφορία τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εφοπλιστές των ποντοπόρων πλοίων αξιοποιώντας δεόντως όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις συνολικά για λογαριασμό του κεφαλαίου, από το 2010 αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ, ενώ με τροπολογία που ψηφίστηκε στις 14 Οκτώβρη η κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα στους εφοπλιστές στα ποντοπόρα υπό ελληνική σημαία καράβια να μην εφαρμόζουν ΣΣΕ και Κοινωνική Ασφάλιση στο σύνολο των ναυτεργατών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ναυλομεσιτικών οίκων που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 2 Δεκέμβρη η αξία του ελληνόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά 32% τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας τα 132,58 δισεκατομμύρια δολάρια και αριθμώντας 4.546 πλοία. Ενώ η αξία των 187 υπό ναυπήγηση πλοίων για λογαριασμό ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων αγγίζει τα 14,99 δισεκατομμύρια δολάρια!

Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση, κατά παραγγελία των εφοπλιστών, τους ετοιμάζει και νέα προνόμια. Ο υπουργός Ναυτιλίας, Γ. Πλακιωτάκης, μιλώντας στις 2 Δεκέμβρη στο ναυτιλιακό συνέδριο «Annual Conference Of Marine Technology- The Challenges of 2030», προανήγγειλε «νέα κίνητρα» για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, προμηνύοντας ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα των ναυτεργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών, με ό,τι σημαίνει και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. «Ηδη έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο και θα πάρουμε και άλλες σε συνεργασία με το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης για το μητρώο των πλοίων και των ναυτικών που θα βοηθήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό, ώστε το νηολόγιό μας να γίνει ελκυστικό και βέβαια δρομολογούμε θεσμικές πρωτοβουλίες για τη συνολική αναμόρφωση της δημόσια ναυτικής εκπαίδευσης ανέφερε», χαρακτηριστικά.

Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας

Στο μεταξύ, τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προετοιμασία και οργάνωση της απεργίας, τώρα δίνουν τη μάχη για την επιτυχία της, απευθύνοντας κάλεσμα στους ναυτεργάτες να την κάνουν δική τους υπόθεση. Ενώ κάλεσμα έχουν απευθύνει στους εργαζόμενους της χώρας και στα σωματεία τους, όπως και στους νησιώτες να δείξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στον αγώνα των ναυτεργατών. Παρόμοιο κάλεσμα απέστειλαν χτες και στους ναυτεργάτες των πλοίων με ξένη σημαία που εκτελούν τη γραμμή Ελλάδα - Ιταλία.

Στο κάλεσμα, το οποίο έχει εκδοθεί σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, τα τρία ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ενημερώνουν τους αλλοδαπούς συναδέλφους τους για την πανελλαδική 48ωρη απεργία και τονίζουν πως «εφοπλιστές, κυβέρνηση, με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας, αυξάνουν την εκμετάλλευση των ναυτεργατών, θέλουν να καταργήσουν τις ΣΣΕ, αλλά και το σύνολο των δικαιωμάτων μας». Καταθέτουν το διεκδικητικό τους πλαίσιο που αφορά όλους τους ναυτεργάτες από κάθε χώρα προέλευσης και τους καλούν «να εκφράσετε την αλληλεγγύη σας στον απεργιακό αγώνα μας, να διεκδικήσουμε από κοινού να εφαρμόζεται η ίδια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται που εργάζονται στα πλοία, που εκτελούν δρομολόγια Πάτρα - Ιταλία».