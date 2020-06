ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ανακοίνωση αλληλεγγύης προς το λαό των ΗΠΑ

Με ανακοίνωση, που υπογράφουν έως τώρα 45 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα (ανάμεσά τους και το ΚΚΕ), εκφράζονται η καταδίκη των ρατσιστικών επιθέσεων στις ΗΠΑ και η αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο λαό τους. Στην κοινή ανακοίνωση - μετά από πρωτοβουλία που πήραν το ΚΚ Μεξικού, το ΚΚ ΗΠΑ και το ΚΚ Καναδά - τονίζεται:

«Τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην πολυεθνική εργατική τάξη και το λαό των ΗΠΑ, που βρίσκονται στους δρόμους κινητοποιούμενοι ενάντια στον ρατσισμό, στην καταστολή, στην ανεργία και τα άλλα οξυμένα προβλήματα που προκαλεί το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα.

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ δεν είναι εξαίρεση, είναι κανόνας της ρατσιστικής πολιτικής, ενάντια στους Αφροαμερικανούς, στους Λατινοαμερικανούς και τους μετανάστες από άλλες χώρες. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρεται ο καπιταλισμός ενάντια στο σύνολο της εργατικής τάξης, όπως αποδεικνύει η πανδημία του Covid-19, που ήδη στις ΗΠΑ φτάνει στα 2 εκατομμύρια κρούσματα και σχεδόν τους 113.000 νεκρούς, την ώρα που πολλές ζωές θα μπορούσαν να σωθούν, αλλά το ιδιωτικοποιημένο σύστημα Υγείας αποδείχθηκε επικίνδυνο γιατί έχει κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος.

Η φτώχεια, η ανεργία, η επίθεση ενάντια στα εργατικά δικαιώματα, η αντιμεταναστευτική πολιτική, η βαρβαρότητα της αστυνομίας, οι ιμπεριαλιστικές επιθέσεις ενάντια σε άλλους λαούς, η κοινωνική αποσύνθεση με τα ναρκωτικά και η εγκληματικότητα αποδεικνύουν πως ο καπιταλισμός συνιστά βαρβαρότητα και πως ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος και επίκαιρος.

Τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα εκφράζουμε:

-- Την καταδίκη μας για τη ρατσιστική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και των άλλων διαδηλωτών, θυμάτων της πολιτικής της καταστολής της κυβέρνησης Τραμπ.

-- Την αλληλεγγύη μας προς τους εργαζόμενους και το λαό των ΗΠΑ, που σε όλες τις πόλεις εξεγείρονται ενάντια στη φυλετική καταπίεση και την καταστολή.

-- Την αλληλεγγύη μας προς τους εργαζόμενους και το λαό των ΗΠΑ που πλήττονται από τον Covid-19.

-- Την καταδίκη μας προς την κυβέρνηση Τραμπ, που ενορχηστρώνει ρατσιστικές, αντιμεταναστευτικές, ξενοφοβικές και αντικομμουνιστικές καμπάνιες. Καταδικάζουμε την απαγόρευση της κυκλοφορίας και τις περιπολίες της Εθνοφρουράς, τις συλλήψεις και τις δολοφονίες αγωνιστών.

Στο ερώτημα Which side are you on? (με ποιανού πλευρά είσαι;) απαντάμε: Τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα μαζί με τους εργαζόμενους και το λαό των ΗΠΑ, ενάντια στον καπιταλισμό και τη βαρβαρότητα.

Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!»

Τα κόμματα που υπογράφουν έως τώρα:

1. Κομμουνιστικό Κόμμα Αργεντινής

2. Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστραλίας

3. Κόμμα Εργασίας Αυστρίας

4. Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας

5. Κομμουνιστικό Κόμμα Βελγίου

6. Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας

7. Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας - Μοραβίας

8. Κομμουνιστικό Κόμμα Βολιβίας

9. Βραζιλιάνικο Κομμουνιστικό Κόμμα

10. Ενωση του Λαού της Γαλικίας

11. Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

12. Κομμουνιστικό Κόμμα στη Δανία

13. Δύναμη της Επανάστασης, Δομινικανή Δημοκρατία

14. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

15. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελ Σαλβαδόρ

16. Κομμουνιστικό Κόμμα ΗΠΑ

17. Κόμμα Κομμουνιστών ΗΠΑ

18. Ιορδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα

19. Ιρακινό Κομμουνιστικό Κόμμα

20. Κομουνιστικό Κόμμα Κουρδιστάν, Ιράκ

21. Κόμμα Τουντέχ, Ιράν

22. Κομμουνιστικό Κόμμα Ιρλανδίας

23. Κόμμα Εργατών Ιρλανδίας

24. Κομμουνιστικό Κόμμα Εργαζομένων της Ισπανίας

25. Κομμουνιστικό Κόμμα, Ιταλία

26. Κόμμα Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, Ιταλία

27. Κομμουνιστικό Κόμμα Καναδά

28. Κομμουνιστές της Καταλονίας

29. Κόμμα Λαϊκής Πρωτοπορίας (Κόστα Ρίκα)

30. Κομμουνιστικό Κόμμα Λουξεμβούργου

31. Κομμουνιστικό Κόμμα Μεξικού

32. Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μεξικού

33. Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Εθνική Πολιτική Ενωση, Μεξικό

34. Κόμμα Λαού της Παλαιστίνης

35. Παραγουανό Κομμουνιστικό Κόμμα

36. Περουβιανό Κομμουνιστικό Κόμμα

37. Πορτογαλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

38. Ρουμανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα

39. Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσικής Ομοσπονδίας

40. Κομμουνιστικό Κόμμα Σουαζιλάνδης

41. Σουδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα

42. Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας

43. Φιλιππινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα (PKP-1930)

44. Κομμουνιστικό Κόμμα Φινλανδίας

45. Κομμουνιστικό Κόμμα Χιλής