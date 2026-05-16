SUPER LEAGUE

Φιέστα για την ΑΕΚ, αγωνία για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Τα πλέι οφ 1-4 της φετινής Super League ολοκληρώνονται με τη διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, 14ου στην Ιστορία της, ενώ την ίδια ώρα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν το τελευταίο τους «χαρτί» για τη 2η θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα κέρδη για τα οποία διαγκωνίζονται οι ΠΑΕ. Στο φινάλε των πλέι οφ οι δύο «μνηστήρες» της 2ης θέσης δοκιμάζονται εκτός έδρας, ο μεν Ολυμπιακός από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο δε ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στο άδειο λόγω τιμωρίας «Απόστολος Νικολαΐδης», στο τελευταίο - με τα τωρινά δεδομένο - ματς των «πρασίνων» στην ιστορική τους έδρα.

Ολοκληρώνονται επίσης τα πλέι οφ 5-8, μια διαδικασία που φέτος, λόγω της κατάκτησης του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, έχασε από νωρίς κάθε σημασία σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή έξοδο.

Αντίθετα, ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η 9η και προτελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ, καθώς αναμένεται να καθορίσει τις ισορροπίες στη μάχη της παραμονής ενόψει του φινάλε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 16/5 (19.00): Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά (Novasports Prime), ΑΕΛ - Ατρόμητος (Cosmote Sport 1), Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (Novasports 2).

Κυριακή 17/5: 17.00: Αρης - Λεβαδειακός (Novasports Prime), ΟΦΗ - Βόλος (Cosmote Sport 4). 19.30: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 2), Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 3).

ΒASKET LEAGUE

Δεύτερη «πράξη» στα προημιτελικά

Στη δεύτερη «πράξη» τους περνούν οι αγώνες που υπολείπονται στα πλέι οφ της Basket League και θα καθορίσουν την τετράδα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Ανάμεσα στα ματς που είναι προγραμματισμένα ξεχωρίζει το ντέρμπι των «κιτρινόμαυρων» στο Αλεξάνδρειο, με τον Αρη και την ΑΕΚ να έχουν το δεύτερο ραντεβού τους και την «Ενωση» να προηγείται 1-0 στη σειρά, μετά τη νίκη της στη «Sunel Arena». Με το μυαλό στο Φάιναλ 4 της Εuroleague ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στη Ρόδο και θέλει να «καθαρίσει» τη σειρά κάνοντας το 2-0, ενώ η Μύκονος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ματς της δικής τους σειράς, που ξεκίνησε την Παρασκευή. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 16/5: Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (16.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 17/5: Μύκονος - Παναθηναϊκός (15.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), Αρης - ΑΕΚ (17.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σε ρότα πρόκρισης ο Ολυμπιακός

Θέλοντας να πορευτεί στη ρότα που χάραξαν οι άνδρες, η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού φιλοξενεί την ισπανική Σαμπαντέλ το Σάββατο 17/5 (19.00 - ΕΡΤ2) στο κολυμβητήριο του Πειραιά, στον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Champions League, ο οποίος γίνεται ετεροχρονισμένα, λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων στο πρόσφατο προκριματικό τουρνουά για το World Cup. Οι «ερυθρόλευκες» βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στο Φάιναλ 4 της διοργάνωσης μετά τη νίκη τους με 17-12 στο πρώτο ματς, στη Βαρκελώνη αρχές Απρίλη. Αυτό το +5 υπέρ του καλείται να υπερασπιστεί ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς και να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση, που θα διεξαχθεί στη Μάλτα.