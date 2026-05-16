ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Αθλια η κατάσταση, επικίνδυνες εγκαταστάσεις για αθλητές και προπονητές

Περιοδεία στοστοπραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο οκαι τοδιαπιστώνοντας για άλλη μια φορά την άθλια κατάσταση των υποδομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αυτή η πραγματικότητα αναδείχθηκε στην περιοδεία, μαζί με τα αιτήματα των προπονητών στον χώρο του κλασικού αθλητισμού τα οποία αφορούν τις υποδομές αλλά και τους όρους εργασίας τους.

Οι εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες τόσο για τους αθλητές και τους προπονητές όσο και για τους συνοδούς και φίλους του στίβου, ενώ ενδεικτικές της κατάστασης του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά είναι οι φωτογραφίες από τα σχεδόν εγκαταλελειμμένα γήπεδα όπου έγιναν οι αγώνες, πίσω από τη βιτρίνα του επαγγελματικού αθλητισμού.

Την ίδια ώρα το Αθλητικό Κέντρο είναι «περικυκλωμένο» από το τεράστιο εργοτάξιο του Ελληνικού, κάνοντας ακόμα πιο χτυπητή την τεράστια αυτή αντίθεση, που αποτυπώνει και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του υπουργείου: Από τη μια «λεφτά με ουρά» για χρυσοφόρες επενδύσεις, μακριά από τις λαϊκές ανάγκες, και από την άλλη υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τις ανάγκες άθλησης ιδιαίτερα της νεολαίας.

Να τηρήσει τις δεσμεύσεις της η πολιτεία

Οι εκπρόσωποι των σωματείων κάλεσαν τους προπονητές να γίνουν μέλη σε αυτά και να παλέψουν οργανωμένα κόντρα στην παρούσα αθλιότητα - να μετατρέψουν σε αγωνιστική δράση την τεράστια δυσαρέσκειά τους. Να παλέψουν ενάντια στην παραπέρα εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, στη μετατροπή μέχρι και της ανάγκης για άσκηση σε ένα ακόμα ακριβό «σπορ», για το οποίο η λαϊκή οικογένεια καλείται να πληρώνει ξανά και ξανά.

Για την εικόνα που αντίκρισαν τα μέλη των Σωματείων στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, καθώς και για τις αντιδράσεις των αθλούμενων, των προπονητών και του κόσμου με τον οποίο ήρθαν σε επαφή, ο ΣΕΠΚΑ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Σε αυτή γίνεται λόγος για τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στον Αγιο Κοσμά, όπως και για το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει τα έργα για το γήπεδο στίβου στο Ελληνικό, και εκφράζεται η απαίτηση να τηρήσει άμεσα η πολιτεία τις δεσμεύσεις που έχει κάνει προς την αθλητική κοινότητα.

Συγκεκριμένα ο ΣΕΠΚΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Με την ολοκλήρωση των διασυλλογικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, στα οποία συμμετείχαν σχεδόν πέντε χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες, αναδείχθηκε με τον πλέον σαφή τρόπο το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός στίβος ως προς τις διαθέσιμες αθλητικές υποδομές.





Οι αγώνες των δύο πολυπληθέστερων εκ των δώδεκα ομίλων ανά την επικράτεια διεξήχθησαν στις υπολειπόμενες εγκαταστάσεις του EAKN Αγίου Κοσμά, οι οποίες βρίσκονται πλέον εντός του εργοταξίου της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε, εν μέσω έργων, σκόνης και εγκατάλειψης, με τόσα προβλήματα μεταξύ άλλων σε πρόσβαση και παραμονή, σε τουαλέτες, ακόμα και στην εύρεση νερού, ήταν τουλάχιστον απαξιωτική για τους φίλους του κλασικού και όχι μόνο αθλητισμού και απέχει δραματικά από τις ανάγκες και τις προσδοκίες αθλητών, προπονητών, σωματείων που καθημερινά εργάζονται με συνέπεια και αφοσίωση για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν διατυπωθεί, η πολιτεία ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει και παραδώσει τις νέες εγκαταστάσεις στίβου στο Ελληνικό, ώστε να μπορούν να φιλοξενούνται με ασφάλεια και επάρκεια τόσο οι επίσημοι αγώνες όσο και οι καθημερινές προπονήσεις, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και εξέλιξη του αθλήματός μας.

Μάλιστα δεν φαίνεται να υπάρχει καν βοηθητικός χώρος προθέρμανσης και προπόνησης, ώστε να υποστηρίξει αγωνιστικές δραστηριότητες. Επιπλέον, δεν έχει εξασφαλιστεί η αντικατάσταση του κλειστού προπονητηρίου που λειτουργεί σήμερα στον Αγιο Κοσμά - και είναι ζωτικής σημασίας - με αντίστοιχη σύγχρονη υποδομή.





Την ίδια στιγμή, ούτε οι εγκαταστάσεις στα βοηθητικά του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αγώνων, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες αδειοδότησης. Η εξέλιξη αυτή στερεί από τον ελληνικό στίβο μία από τις σημαντικότερες προπονητικές και αγωνιστικές υποδομές της χώρας, τόσο για τη διοργάνωση αγώνων όσο και για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των αθλητών.

Η σημερινή κατάσταση προκαλεί εύλογη ανησυχία στην αθλητική κοινότητα και αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσο και ουσιαστικό σχεδιασμό. Ο ελληνικός στίβος δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες αβεβαιότητας και ελλιπών υποδομών.

Καλούμε την πολιτεία να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση: Στην ολοκλήρωση και παράδοση των νέων εγκαταστάσεων στίβου στο Ελληνικό, στην κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου κλειστού προπονητηρίου, στην ολοκλήρωση της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων στα βοηθητικά του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών, στη διασφάλιση κατάλληλων και ασφαλών χώρων για αγώνες και προπονήσεις.

Οι αθλητές, οι προπονητές και τα σωματεία του στίβου αξίζουν εγκαταστάσεις σύγχρονες, λειτουργικές και πλήρως αδειοδοτημένες, αντάξιες της προσπάθειας, της Ιστορίας και της προσφοράς του ελληνικού στίβου στον αθλητισμό της χώρας».