ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Γήπεδο - φάντασμα και εγκατάλειψη

Για την κατάσταση των αθλητικών χώρων στην περιοχή μιλάει στον «Ριζοσπάστη» ο Δημήτρης Παρασκευάς, δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται δεκάδες αθλητικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, ειδικά στην επαρχία, με σημαντικές συνέπειες για τα τοπικά αθλητικά σωματεία αλλά και για την άθληση της νεολαίας και των εργαζομένων, αποτυπώνεται σε ένα ακόμα παράδειγμα που διαλύει την εικόνα εξωραϊσμού την οποία επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, με τις φιέστες που πραγματοποιεί κατά καιρούς στα όποια έργα αποκατάστασης έχουν γίνει, προσπαθώντας να τα χρησιμοποιήσει ως βιτρίνα προκειμένου να κρυφτεί η πραγματικότητα για τους αθλητικούς χώρους.

Πρόκειται για την περίπτωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μαρμάρι Εύβοιας, γενικότερα στην περιοχή του δήμου Καρύστου. Ειδικά στο Μαρμάρι το εδώ και χρόνια υπό κατασκευή γήπεδο, με τα έργα να έχουν κολλήσει, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, εγκυμονώντας κινδύνους ακόμα και για τη σωματική ακεραιότητα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο γήπεδο 5x5 που υπάρχει στην περιοχή.

Οι συνέπειες είναι σοβαρές για το μοναδικό ποδοσφαιρικό σωματείο της περιοχής, τον ΑΟ Μαρμαρίου, που όχι μόνο δεν διαθέτει γήπεδο για τα τμήματα, αλλά δεν έχει καν βοηθητικό για προπόνηση. Το συγκεκριμένο θέμα ανέδειξε πρόσφατα σε παρέμβασή της η «Λαϊκή Συσπείρωση» Καρύστου, καταθέτοντας αίτημα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την κατάσταση του γηπέδου στο Μαρμάρι, γενικότερα των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, και τις συνέπειές της, μίλησε στον «Ριζοσπάστη» ο Δημήτρης Παρασκευάς, δημοτικός σύμβουλος Καρύστου εκλεγμένος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», εστιάζοντας στις τεράστιες ευθύνες του κράτους και των τοπικών αρχών.

Χρόνια τα προβλήματα και η αδιαφορία

- Πώς έχει η κατάσταση στα γήπεδα και ποιες είναι οι συνέπειες των προβλημάτων που υπάρχουν;





- Στον δήμο Καρύστου υπάρχουν 3 ποδοσφαιρικές ομάδες: Οι Αθλητικοί Ομιλοι Καρύστου, Νέων Στύρων και Μαρμαρίου, που αγωνίζονται σε Γ' Εθνική, Α' ΕΠΣ Εύβοιας και Β' ΕΠΣ Εύβοιας αντίστοιχα. Με εξαίρεση την ομάδα των Νέων Στύρων, που αγωνίζεται σε νέο γήπεδο, τα προβλήματα είναι αρκετά. Οπως αναδείξαμε και στην πρόσφατη παρέμβασή μας, με αίτημα για συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο ΑΟ Μαρμαρίου δεν έχει γήπεδο εδώ και πολλά χρόνια και φιλοξενείται στην Κάρυστο.

Επίσης, το 5x5, ο μόνος χώρος στο Μαρμάρι για την προπόνηση των παιδικών τμημάτων του ΑΟ Μαρμαρίου και για ελεύθερη πρόσβαση σε παιδιά και νέους, είναι σε άθλια κατάσταση, και γι' αυτό πρόσφατα έκλεισε. Οσο χρησιμοποιούνταν, ήταν επικίνδυνος για τραυματισμούς αθλητών.

Ακόμα, η φιλοξενία του ΑΟ Μαρμαρίου στο γήπεδο της Καρύστου, πέρα από το ότι η ομάδα δεν αγωνίζεται στη φυσική της έδρα, δημιουργεί κι άλλα προβλήματα, με κυριότερο την επιβάρυνση του αγωνιστικού χώρου. Στο γήπεδο της Καρύστου κάνουν προπονήσεις και αγωνίζονται δύο ανδρικές ομάδες, ΑΟΚ και ΑΟΜ, και τα τμήματα υποδομής του ΑΟ Καρύστου, που αριθμούν πάνω από 120 παιδιά!





- Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το κλειστό γυμναστήριο Καρύστου «Δ. Μώρος». Μετά από 20 περίπου χρόνια λειτουργίας του, το παρκέ παρουσιάζει προβλήματα, με κίνδυνο τραυματισμού αθλητών και αθλητριών, ενώ η οροφή χρειάζεται επισκευή, καθώς σε έντονες βροχοπτώσεις στάζει. Ηδη τα παράπονα από αθλητές και προπονητές είναι αρκετά.

Ακόμα, το γήπεδο της Καρύστου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο στάδιο. Παρά ορισμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις που έγιναν πέρυσι, με την άνοδο του ΑΟ Καρύστου στην Γ' Εθνική, και ανάλογη παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα όλες σχεδόν οι υποδομές του γηπέδου στεγάζονται σε λυόμενα κτίρια, δεν υπάρχει γυμναστήριο, δεν υπάρχει ταρτάν, δεν υπάρχουν υποδομές για τα αθλήματα του στίβου. Επίσης, σε ολόκληρη την Κάρυστο δεν υπάρχει κανένα άλλο γήπεδο για την άθληση παιδιών και νέων!

Στις λογικές του αθλητισμού - εμπόρευμα η βασική αιτία

- Ποιες είναι οι αιτίες για τις εικόνες που βλέπουμε σήμερα σε μια περιοχή της επαρχίας, όπως η δική σας;

- Οι ευθύνες του κράτους, από την κυβέρνηση και το υπουργείο Αθλητισμού μέχρι την Περιφέρεια και τον δήμο, είναι τεράστιες. Ολοι τους αντιμετωπίζουν τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή ως εμπόρευμα. Γι' αυτό τα αθλητικά σωματεία δε χρηματοδοτούνται και οι υποδομές στην καλύτερη περίπτωση φυτοζωούν. Είναι ενδεικτικό ότι τα χρήματα που δίνονται στις ομάδες από την κρατική χρηματοδότηση μέσω του δήμου δεν αρκούν ούτε για τις μετακινήσεις για τους αγώνες. Τα παιδιά αναγκάζονται να πληρώνουν για να αθληθούν.

Τα σωματεία και η άθληση δεκάδων παιδιών και νέων σε ολόκληρο τον δήμο Καρύστου στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο μεράκι ορισμένων παραγόντων και προπονητών, και στην προσπάθειά τους να βρουν χρήματα για τα στοιχειώδη μέσω χορηγιών, λόγω της συνειδητής απουσίας του κράτους.

- Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να αθληθούν τα μέλη της λαϊκής οικογένειας και ειδικά στην επαρχία;

- Σήμερα είναι ξεκάθαρα κατανοητό πως τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών είτε είναι αδύνατο να αθληθούν, όπως στο Μαρμάρι, είτε πρέπει να πληρώσουν για να αθληθούν σε προβληματικές υποδομές, πολύ μακριά από τις δυνατότητες της εποχής μας. Ειδικά στην επαρχία η απουσία οργανωμένων χώρων άθλησης, σε συνδυασμό με την απουσία ελεύθερων χώρων, κάνει ακόμα και το παιχνίδι των παιδιών αδύνατο.

- Τι θέλατε να αναδείξετε ως «Λαϊκή Συσπείρωση» με την παρέμβασή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο;

- Κάθε παρέμβασή μας έχει στόχο να ασκήσει πίεση στους αρμόδιους για να δώσουν λύση στα προβλήματα που με την πολιτική τους δημιουργούν. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει κι άλλες τα προηγούμενα χρόνια, και όντως έχουν οδηγήσει σε ορισμένες βελτιώσεις. Η διεκδίκηση αυτή μπορεί να γίνει πιο ισχυρή αν αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους των σωματείων, τους παράγοντες, τους προπονητές, τους αθλητές και τους γονείς των παιδιών.

Παράλληλα θέλουμε να αναδείξουμε και τις αιτίες αυτής της κατάστασης, και ποια είναι η διέξοδος. Είμαστε στην εποχή που η επιστήμη κάνει θαύματα, που οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν ώστε με την καθοδήγηση προπονητών και γυμναστών να ακολουθηθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα εκγύμνασης και άθλησης για την προαγωγή της υγείας και της φυσικής κατάστασης των νέων, γενικότερα του λαού. Σε αυτήν την εποχή συζητάμε αν θα υπάρχει γήπεδο σε μια πόλη ή ένα χωριό 1.000 κατοίκων, αν ένας ολόκληρος δήμος θα έχει σύγχρονο γυμναστήριο και κολυμβητήριο για να αθληθούν με ασφάλεια οι νέοι.

Αυτό συμβαίνει γιατί όλα υπολογίζονται και κοστολογούνται με κριτήριο το κέρδος. Γι' αυτό δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, όπως η ανάγκη για άθληση. Μαζί με τον αγώνα για τη νίκη, για την καλύτερη επίδοση, μπορούμε και πρέπει να δώσουμε και τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Ετσι θα ανοίξει και ο δρόμος ώστε να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει.