FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Η ώρα του τροπαίου για την ΑΕΚ

Το δεύτερο τρόπαιό της στο FIBA Champions League και πέμπτο διεθνές στην Ιστορία της διεκδικεί η ΑΕΚ στον τελικό του Φάιναλ 4 στην Μπανταλόνα, όπου αντιμετωπίζει τη Ρίτας Βίλνιους το Σάββατο 9/5 (20.00 - Cosmote Sport 4). Οδηγός της «Ενωσης» στην προσπάθειά της για το τρόπαιο είναι η συγκλονιστική της εμφάνιση στον ημιτελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Μάλαγα, την οποία νίκησε με 78-75 και πήρε την πρόκριση. Στον άλλο ημιτελικό η Ρίτας απέκλεισε την Τενερίφη, επικρατώντας με 87-69. Ετσι, ο μικρός τελικός, επίσης το Σάββατο (19.00 - Cosmote Sport 4), θα είναι η ισπανική κόντρα Μάλαγα - Τενερίφη.

SUPER LEAGUE

Καθοριστική στροφή για τίτλο και παραμονή

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή φτάνουν οι κόντρες για τον τίτλο και για την παραμονή στη Super League, με την 4η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 και την 7η των πλέι άουτ.

Σε ό,τι αφορά την τετράδα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Αττική, με ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια, μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, και στο Φάληρο, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που αναμένεται να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για το πρωτάθλημα αλλά και το δεύτερο «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Champions League. Η πρωτοπόρος «Ενωση» φλερτάρει ακόμα και με τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε περίπτωση βολικού γι' αυτή συνδυασμού αποτελεσμάτων.

Οσο για τη μάχη της σωτηρίας, ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το ματς στη Λάρισα, μεταξύ ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 9/5: Πανσερραϊκός - Κηφισιά (16.00 - Cosmote Sport 2), ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης (17.00 - Cosmote Sport 1), Ατρόμητος - Παναιτωλικός (19.30 - Novasports Prime).

Κυριακή 10/5: Αρης - ΟΦΗ (17.00 - Novasports Prime), Βόλος - Λεβαδειακός (17.00 - Cosmote Sport 4), ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19.30 - Cosmote Sport 3), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19.30 - Cosmote Sport 2).

VOLLEYLEAGUE

Η Πυλαία κρίνει στέψη ή παράταση

Αποφασιστικής σημασίας στη μάχη για τον τίτλο της Volleyleague ανδρών είναι ο τέταρτος τελικός μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στην Πυλαία (Σάββατο 17.30 - ΕΡΤ2 Σπορ). Οι «πράσινοι» προηγούνται 2-1 στις νίκες και χρειάζονται άλλη μία για να στεφθούν πρωταθλητές, ενώ ο γηπεδούχος «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να μείνει ζωντανός ισοφαρίζοντας και στέλνοντας τη σειρά των τελικών σε πέμπτο αγώνα, στην έδρα του Παναθηναϊκού.