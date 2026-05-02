Η ιστορία πίσω από τα τραγούδια των αγώνων της εργατικής τάξης

Στη σύντομη αυτή έκδοση ξετυλίγονται οι ιστορίες ορισμένων γνωστών και άγνωστων τραγουδιών εμπνευσμένων ή αφιερωμένων στην εργατική τάξη. Μέσα από την έκδοση φιλοδοξείται να δοθεί μια αφορμή στον αναγνώστη για περαιτέρω αναζητήσεις. Να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον για την ιστορία του εργατικού κινήματος, και περισσότεροι νέοι και νέες να αναζητήσουν την ιστορική γνώση μέσα από το πλήθος των εκδόσεων του ΚΚΕ, να έρθουν σε επαφή με το προοδευτικό καλλιτεχνικό έργο, με τους μεγάλους δημιουργούς της χώρας μας.

Οπως σημειώνεται στον πρόλογο:

«Οι γνωστές και άγνωστες ιστορίες των τραγουδιών που θα ακολουθήσουν στις επόμενες σελίδες φωτίζουν με τρόπο χαρακτηριστικό ορισμένα κρίσιμα ζητήματα.

Φωτίζουν την ανειρήνευτη πάλη της αστικής με την εργατική τάξη, αφού τα συμφέροντα των εργατών δεν μπορούν να συμφιλιωθούν με αυτά των καπιταλιστών, για αυτό φτάνουν στις πιο σκληρές αιματηρές συγκρούσεις και τη βίαιη καταστολή των αγώνων των εργατών από το εχθρικό αστικό κράτος που εξασφαλίζει την κυριαρχία της άρχουσας τάξης.

Φωτίζουν ότι είτε σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης, είτε καπιταλιστικής κρίσης, είτε σε περιόδους ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών είτε σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου δεν μπορεί να υπάρξει ενιαίο "εθνικό συμφέρον" σε μια ταξική κοινωνία. Πάντα συγκρούονται δύο πατρίδες, αυτή των εργατών που με την εργασία τους παράγουν τα πάντα και από την άλλη των καπιταλιστών που κολυμπάνε στα πλούτη από την εκμετάλλευση των εργαζομένων και διεξάγουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

Φωτίζουν τον μόνο ελπιδοφόρο δρόμο για την εργατική τάξη, αυτόν της οργάνωσης και του αγώνα, της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, βάζοντας μπροστά τις δικές της ανάγκες σε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου, το κράτος και τις κυβερνήσεις που την υπηρετούν, αλλά και με τις αυταπάτες για φιλολαϊκές λύσεις εντός των ορίων αυτού του συστήματος.

Οι αγώνες των εργατών δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασυγκίνητους και τους μεγάλους δημιουργούς. Η τέχνη βρήκε μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης που κινητοποίησε κορυφαίους καλλιτέχνες σε όλο τον πλανήτη. Η καλλιτεχνική δημιουργία μεγαλούργησε σε συνθήκες που ο λαός έγινε πρωταγωνιστής και μεγαλούργησε κι αυτός. Το καλλιτεχνικό έργο εμπνεύστηκε από τους αγώνες, τις ιστορικές, λαϊκές παρακαταθήκες, τις θυσίες. Με τη σειρά τους αυτά τα έργα ρίζωσαν στις καρδιές μας, έγιναν συστατικό στοιχείο της συλλογικής μνήμης, της λαϊκής συνείδησης. Από τους ήχους των εργοστασίων και τον ρυθμό των βημάτων των εργατών, τα σφυρίγματα των μηχανών, μέχρι τους μεγάλους ταξικούς αγώνες γεννήθηκαν τραγούδια που δεν ζητούσαν απλώς να ακουστούν, αλλά να εκφράσουν το "πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο", έναν άνθρωπο "που τον 'μποδίζουν να βαδίζει", έναν άνθρωπο που "τον αλυσοδένουν"».

Η έκδοση είναι διαρθρωμένη σε τρία κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο, «Από το Σικάγο...» περιλαμβάνει τραγούδια όλου του κόσμου. Από το ιταλικό τραγούδι για το 8ωρο στα εργατικά τραγούδια των ΗΠΑ. Τραγούδια που εξυμνούν μεγάλες απεργιακές μάχες, τραγούδια που εκφράζουν τη θέληση των εργατών όπου Γης...

Το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Γεια σου περήφανη κι αθάνατη εργατιά!» περιλαμβάνει ελληνικά τραγούδια, τραγούδια ύμνους για την εργατική τάξη και τους αγώνες της.

«...Στην Καισαριανή». Το τρίτο κεφάλαιο μεταφέρει τον αναγνώστη σε μια Πρωτομαγιά που έχει αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην Τέχνη. Μέσα από τραγούδια που βρίσκονται στα χείλη όλων μας, οι 200 της Καισαριανής μας καλούν να βαδίσουμε στα βήματά τους.