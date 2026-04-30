ΠΟΛΟ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ TOY WORLD CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στον δρόμο της υπεράσπισης των κεκτημένων

Με τον αέρα της κατόχου του τίτλου, η Εθνική διεκδικεί μια θέση στη φάση Super Final της διοργάνωσης

Να ξεμπερδεύει νωρίς

Την προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο World Cup πόλο γυναικών ξεκινάει η Εθνική ομάδα, συμμετέχοντας στον προκριματικό γύρο της φετινής διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ από 1η έως 6 Μάη και θα καθορίσει τις θέσεις για την τελική φάση (Super Final), στην Αυστραλία τον Ιούλη.

Η κάτοχος του χρυσού μεταλλίου ελληνική ομάδα στοχεύει αρχικά στην πρόκριση στην τελική φάση, προκειμένου να ταξιδέψει στην Αυστραλία για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η Εθνική θα πάρει μέρος στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης, με αντιπάλους την Ιταλία, την Αυστραλία και τη διοργανώτρια Ολλανδία, ενώ στον 1ο όμιλο συμμετέχουν ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία και Ουγγαρία.

Για την Εθνική στόχος είναι το 3 στα 3 στον όμιλο, που θα τη στείλει στην τετράδα της διοργάνωσης στη β' φάση έχοντας κλειδώσει και την παρουσία της στη Super Final. Να σημειωθεί ότι οι 6 πρώτες ομάδες της γενικής κατάταξης θα είναι αυτές που θα πάρουν την πρόκριση για την τελική φάση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης, μιλώντας για την αποστολή, έθεσε ψηλά των πήχη των απαιτήσεων της ομάδας. Οπως εξήγησε, μετά τις περσινές επιτυχίες, με το «χρυσό νταμπλ» σε World Cup και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Εθνική πρέπει να συνεχίσει σε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό διεκδικώντας τους στόχους της.

Η αποστολή

Η 16άδα της αποστολής της Εθνικής αποτελείται από τις: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία, Σαλταμανίκα Ραφαέλα, Κρασσά Νεφέλη Αννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπασία, Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα, Πλευρίτου Ελευθερία.

Το πρόγραμμα του ομίλου

Παρασκευή 1/5: Ελλάδα - Ιταλία. Σάββατο 2/5: Ελλάδα - Ολλανδία. Κυριακή 3/5: Ελλάδα - Αυστραλία.