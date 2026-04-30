EUROLEAGUE - ΠΛΕΪ ΟΦ

Για το αποφασιστικό βήμα οι «αιώνιοι»

Με οδηγό το 1-0 στη σειρά, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα ξαναλένε με Μονακό και Βαλένθια

Με εφαλτήριο το πρακτικό και ψυχολογικό προβάδισμα που απέκτησαν από τις νίκες τους στα πρώτα ματς, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα ξαναλένε με Μονακό εντός (21.00 - Novasports 4) και Βαλένθια εκτός έδρας (21.45 - Novasports 5), στο πλαίσιο των δεύτερων αγώνων της σειράς των πλέι οφ της Euroleague.

Στόχος των δύο ελληνικών ομάδων είναι να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους, προκειμένου να κάνουν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Φάιναλ 4 του ΟΑΚΑ.

Για το αποφασιστικό βήμα

Με τον αέρα της νίκης του με 91-70 στο πρώτο ματς, ο Ολυμπιακός υποδέχεται εκ νέου τη Μονακό στο ΣΕΦ και στοχεύει στο 2-0, ώστε να απλοποιήσει τα πράγματα ενόψει του τρίτου αγώνα, στο Πριγκιπάτο. Στην πρώτη αναμέτρηση οι «ερυθρόλευκοι» δέχτηκαν πίεση για 15 λεπτά, στη συνέχεια όμως κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να φτάσουν στη νίκη.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι περιμένει τη Μονακό να βγάλει αντίδραση, γι' αυτό οι παίκτες του θα πρέπει να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι και να μη θεωρούν τίποτα δεδομένο.

Ενόψει του δεύτερου αγώνα δεν λείπουν τα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, αφού είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Γουόρντ, ενώ θέματα αποκόμισαν μετά το πρώτο ματς και οι Γουόκαπ και Βεζένκοφ, χωρίς όμως να παίζεται η συμμετοχή τους.

Ορίζει πλέον την τύχη του

Εχοντας «σπάσει» με το «καλημέρα» το πλεονέκτημα έδρας της Βαλένθια, νικώντας την με σκορ 68-67 στην πρεμιέρα της σειράς, ο Παναθηναϊκός με σαφώς καλύτερη ψυχολογία θα προσπαθήσει να κάνει ακόμα καλύτερα τα πράγματα γι' αυτόν, με το 2-0 στη σειρά.

Οδηγός για τους «πράσινους» είναι η πολύ καλή εικόνα που είχαν στο πρώτο ματς, ειδικά στην άμυνα, χάρη στην οποία έλεγξαν τον αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, παρότι στο τέλος έδωσαν στους γηπεδούχους το δικαίωμα να τους βάλουν πίεση.

Απών θα είναι ξανά ο Σλούκας, που - θυμίζουμε - εξαιτίας του πρόσφατου τραυματισμού του θα χάσει όλη τη σειρά.