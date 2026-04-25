SUPER LEAGUE

Καθοριστική «στροφή» στα πλέι άουτ

Με την εμβόλιμη 4η αγωνιστική εντός της εβδομάδας να έχει αλλάξει κατά πολύ το σκηνικό στην κόντρα για την παραμονή στη Super League, τα πλέι άουτ φτάνουν σε κομβικό σημείο με την 5η αγωνιστική την Κυριακή 26/4. Σε αυτή δεσπόζει το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα, με την ΑΕΛ να φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό σε μια καθοριστική αναμέτρηση, χωρίς περιθώρια απωλειών. Οσο για την τρίτη ομάδα που κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό, τον Αστέρα Τρίπολης, δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο και «καίγεται» για τους βαθμούς. Τέλος, ο Παναιτωλικός υποδέχεται στο Αγρίνιο την Κηφισιά, που θέλει να «κλειδώσει» την παραμονή. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κηφισιά - Παναιτωλικός (16.00 - Cosmote Sport 1), Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης (18.00 - Novasports 2), ΑΕΛ - Πανσερραϊκός (20.00 - Cosmote Sport 1).

BASKET LEAGUE

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο στο φινάλε

Με αρκετά ανοιχτά ζητήματα για την τελική κατάταξη ενόψει των διασταυρώσεων στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ, η κανονική περίοδος της Basket League ολοκληρώνεται με την 26η αγωνιστική. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί γίνονται τα δύο σημαντικότερα ματς του φινάλε της κανονικής περιόδου: ΠΑΟΚ και Αρης, διεκδικώντας την 3η και την 5η θέση αντίστοιχα, φιλοξενούν τον Πανιώνιο και το Μαρούσι, που παίζουν το τελευταίο τους «χαρτί» για παραμονή στην κατηγορία. Κρίσιμη είναι και η αναμέτρηση στην Πάτρα μεταξύ του Προμηθέα και του Ηρακλή, που διεκδικούν θέση στην οκτάδα και συμμετοχή στα πλέι οφ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 24/4: Παναθηναϊκός - Μύκονος (16.00 - EΡΤ2 Σπορ), ΠΑΟΚ - Μαρούσι (18.15 - ΕΡΤ Sports 2), Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής (18.15 - ΕΡΤ Sports 4), Αρης - Πανιώνιος (18.15 - ΕΡΤ Sports 1), Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα (16.00 - ΕΡΤ Sports 3), ΑΕΚ - Ολυμπιακός (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

VOLLEYLEAGUE

Δεύτερη «πράξη» στην Πυλαία

Στην Πυλαία την Κυριακή 26/4 θα διεξαχθεί το δεύτερο ματς της σειράς των τελικών της Volleyleague ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό (18.30 - ΕΡΤ2 Σπορ). Οι «πράσινοι» προηγούνται 1-0 στις νίκες και θέλουν να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου (κρίνεται στις 3 νίκες), ενώ οι γηπεδούχοι στοχεύουν να ισοφαρίσουν στη σειρά και να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες τους για κατάκτηση του πρωταθλήματος.