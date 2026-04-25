ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρτίδα για έναν σε άσπρο - μαύρο

Για το τρόπαιο και τα ...παρελκόμενά του

Με τον Βόλο να βρίσκεται για μία ακόμα φορά στον θεσμό στο επίκεντρο, έφτασε η στιγμή της ανάδειξης του πρώτου τροπαιούχου σε εγχώριο επίπεδο για την τρέχουσα σεζόν. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απρίλη ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας (20.30 - Cosmote Sport 1), με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο, έχοντας την ίδια δίψα για διάκριση, αλλά ξεχωριστούς λόγους ο καθένας να θέλει την επιτυχία. Στον αγώνα αναμένεται να παρευρεθούν γύρω στους 18.000 φιλάθλους, με τις δύο ομάδες να έχουν προμηθευτεί από περίπου 7.800 εισιτήρια η καθεμιά.

Ο φετινός τελικός είναι ο 84ος στον θεσμό, και εκτός του ασπρόμαυρου φόντου το οποίο συνθέτουν τα χρώματα και των δύο φιναλίστ, χαρακτηρίζεται και από δύο ακόμα ξεχωριστά στοιχεία: Είναι η μόλις 5η φορά στα 84 χρόνια του Κυπέλλου που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο δύο ομάδες από την περιφέρεια, χωρίς τουλάχιστον ο ένας φιναλίστ να είναι από την Αθήνα. Επίσης, οι «ασπρόμαυροι» της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης τίθενται αντιμέτωποι σε τελικό για πρώτη φορά στην Ιστορία.

Βέβαια, στον κόσμο του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου η «κάψα» και των δύο για επιτυχία, πέραν των λόγων γοήτρου και ιστορικής σημασίας, συνδέεται και με το κυνήγι των κερδών. Στην προκειμένη περίπτωση, η κατάκτηση του τροπαίου θα δώσει στον νικητή αρκετά πλεονεκτήματα ενόψει της ευρωπαϊκής συμμετοχής της νέας σεζόν (συμμετοχή στα πλέι οφ των προκριματικών του Europa League), ανεβάζοντας κατακόρυφα τις προσδοκίες για μεγαλύτερα έσοδα. Κάτι που έχει ως συνέπεια και την όξυνση των ανταγωνισμών στον χώρο, με ζητήματα διαιτησίας, λειτουργώντας ως άλλοθι, να προκαλούν νέες εντάσεις ενόψει του τελικού. Χαρακτηριστικά, ο ΟΦΗ με ανακοινώσεις που εξέδωσε για τους διαιτητές του τελικού εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφαση της ΕΠΟ να υπάρχουν μόνο Ελληνες διαιτητές, ζητώντας ξένο ρέφερι στο VAR.

Καινοτομίες με απώτερους στόχους

Ενα ακόμα στοιχείο που καθιστά ιδιαίτερο τον φετινό τελικό είναι και το γεγονός ότι θα αναδείξει τον πρώτο τροπαιούχο της διοργάνωσης υπό τη νέα της μορφή όπως διαμορφώθηκε φέτος, με την υλοποίηση των σχεδιασμών της ΕΠΟ με βάση το επίσης νέο μοντέλο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων: Πραγματοποιήθηκε League Phase, με κάθε ομάδα να αγωνίζεται με διαφορετικούς αντιπάλους, ενιαία βαθμολογία και προκαθορισμένη διαδρομή όσον αφορά τις διασταυρώσεις στις επόμενες φάσεις των μονών νοκ άουτ αγώνων (πλέι οφ 5-12 και προημιτελικά), ενώ το παραδοσιακό σύστημα των διπλών αγώνων επέστρεψε μόλις στα ημιτελικά. Αλλαγές υπήρξαν και στον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων, αφού στα νοκ άουτ καταργήθηκε η παράταση και τα ματς που έληγαν ισόπαλα μετά από 90' πήγαιναν κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Ως άλλοθι από πλευράς ΕΠΟ για τις σαρωτικές αλλαγές στον θεσμό χρησιμοποιήθηκε φυσικά η ανάγκη για ανανέωση, αξιοκρατία και διαφάνεια, είναι προφανές όμως ότι στόχος ήταν η καλύτερη εμπορική αξιοποίηση ενός θεσμού που τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. όταν υπήρχαν πρόωρα ντέρμπι) στερούνταν εμπορικό ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν ομάδες μόνο από τη Super League και τη Super League 2, με την Ομοσπονδία μετά από χρόνια να αποκλείει από τη συμμετοχή στον θεσμό τις ερασιτεχνικές ομάδες, για τις οποίες ως... παρηγοριά επανήλθε ο θεσμός των Κυπέλλων Ερασιτεχνών.

Αλλαγή έδρας και ερωτήματα για την ημερομηνία





Για άλλη μια φορά η ΕΠΟ δεν απέφυγε φέτος το θρίλερ σχετικά με την έδρα του τελικού, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, παρά την πρόθεσή της να λυθεί το θέμα εκ των προτέρων. Η αρχική επιλογή του ΟΑΚΑ, από τα μέσα του καλοκαιριού ακόμα, όταν ανακοινώθηκε η προκήρυξη διεξαγωγής της διοργάνωσης, λίγους μήνες αποδείχθηκε ...όνειρο θερινής νυκτός για την ΕΠΟ, εξαιτίας των έργων που διεξάγονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ενημέρωσε την Ομοσπονδία ότι το Στάδιο δεν θα ήταν έτοιμο να φιλοξενήσει τον τελικό κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής, λόγω καθυστερήσεων των έργων, κάτι που έδωσε αφορμή για «χαρτοπόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με την ΕΠΟ να κατηγορεί τη διοίκηση του ΟΑΚΑ για «ερασιτεχνισμό».

Οσον αφορά τα του τελικού, αρκετή τροφή για συζήτηση και ερωτήματα έδωσε η πρόθεση της ΕΠΟ να ορίσει τη διεξαγωγή του πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, και μάλιστα εν μέσω διεξαγωγής των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League και όχι μετά το τέλος του πρωταθλήματος, όπως γίνεται παραδοσιακά. Αυτό ενδέχεται να έχει συνέπειες και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, καθώς σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου από τον ΟΦΗ - που βρίσκεται εκτός τετράδα στη SL - ισοδυναμεί και με ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ετσι, πρακτικά ακυρώνεται το βαθμολογικό ενδιαφέρον στη συνέχεια των πλέι οφ 5-8, αφού η 5η θέση δεν θα οδηγεί σε ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Ο ΠΑΟΚ του Κυπέλλου

Οσον αφορά τους δύο φετινούς φιναλίστ, ο ΠΑΟΚ θα γράψει στο Πανθεσσαλικό την 23η συμμετοχή του σε τελικό, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογο, που προ ημερών συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» διεκδικεί το 9ο τρόπαιό του στον θεσμό, έχοντας μάλιστα αφήσει το στίγμα του τα προηγούμενα χρόνια, με 4 κατακτήσεις από το 2017 μέχρι σήμερα. Από τη μια το ιδιαίτερο της φετινής χρονιάς και από την άλλη η απομάκρυνση από τον στόχο του πρωταθλήματος - χωρίς αυτό να έχει χαθεί - αποτελούν έξτρα δέλεαρ για τους «ασπρόμαυρους» της Θεσσαλονίκης για την κατάκτηση του φετινού Κυπέλλου.

Παρά τις πρόσφατες αποτυχίες στη SL και τα προβλήματα απουσιών, στον ΠΑΟΚ επικρατεί αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί να επιστρέψει στους τίτλους στον θεσμό. Αγωνιστικά ωστόσο τα προβλήματα συνεχίζονται για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που δεν έχει στη διάθεσή του τους Γιακουμάκη, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι παραμένουν τραυματίες.

Ο ΟΦΗ της υπέρβασης

Στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του σε τελικό Κυπέλλου και τέταρτη συνολικά στην Ιστορία του, ο ΟΦΗ θέλει φέτος στον Βόλο να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε πέρυσι, όταν έχασε το τρόπαιο από τον Ολυμπιακό με ήττα 2-0. Η κατάκτηση του δεύτερου τίτλου στην Ιστορία της ομάδας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και σε πρακτικό επίπεδο για την επόμενη σεζόν (εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής), είναι το πιο σημαντικό κίνητρο στην αποστολή των Κρητικών στο Πανθεσσαλικό. Με εφαλτήριο τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας το τελευταίο διάστημα και τις επιτυχίες στο πρωτάθλημα για τα πλέι οφ 5-8, στον ΟΦΗ διατηρούν την αισιοδοξία τους ενόψει του τελικού.

Τα ευχάριστα για τον τεχνικό της ομάδας Χρήστο Κόντη είναι η επιστροφή των Ισέκα και Φούντα στη δράση, καθώς ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Αισιοδοξία υπάρχει και για συμμετοχή των Χριστόπουλου και Μπόρχα, που τις τελευταίες μέρες ανέβασαν ρυθμούς.

Μπ. Τσ.