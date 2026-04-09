«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ»

Η μεγάλη πλειοψηφία των ηθοποιών στηρίζουν τον αποφασιστικό αγωνιστικό ρόλο του Σωματείου

τονίζει ησε ανακοίνωσή της σχετικά με τιςκαι οι οποίες επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν την αγωνιστική ρότα του Σωματείου.

Πιο συγκεκριμένα, η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» αναφέρει:

«Οι εκλογές του Σωματείου μας διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή του κλάδου.

Η μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες αποτύπωσε την αποδοχή, από τον κλάδο, της αγωνιστικής πορείας που έχει χαράξει το ΣΕΗ τα τελευταία δύο χρόνια, και απέρριψε στην πράξη την προσπάθεια απαξίωσης, αποχής από τις διαδικασίες, την καλλιέργεια απογοήτευσης που προέρχεται από άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις και από την εργοδοσία.

Ιδιαίτερα αισιόδοξο καταγράφεται το γεγονός της μεγάλης προσέλευσης νέων συναδέλφων.

Η "Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών" σε αυτές τις εκλογές καταγράφει μεγάλη άνοδο, με ποσοστό 48,5%, και ανεβαίνει στις 8 έδρες από 6, ενώ σε ψήφους παίρνει 110 περισσότερες. Κατοχυρώνεται πλέον ως η δύναμη που καθόρισε την αγωνιστική πορεία του Σωματείου στη μάχη για τη ΣΣΕ και σε όλους τους αγώνες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, στην εργοδοσία και στο κράτος της, που θέλει ηθοποιούς χωρίς δικαιώματα.

Η πολύ μεγάλη εκλογική ενίσχυση της "Δημοκρατικής Ενότητας Ηθοποιών", έναντι της στασιμότητας και της πτώσης όλων των υπόλοιπων παρατάξεων, επιβεβαιώνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ηθοποιών στηρίζουν τον αποφασιστικό αγωνιστικό ρόλο του Σωματείου για την οργάνωση της πάλης και της μαχητικής διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών των ηθοποιών. Ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για κλιμάκωση του αγώνα, ώστε με αποφασιστικότητα και πιο σταθερά πλέον να διεκδικήσουμε ζωή με αξιοπρέπεια.

Απέναντι στις επικίνδυνες εξελίξεις του πολέμου, που βάζουν σε κίνδυνο τον λαό μας, και στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και των υπόλοιπων κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, ενισχύεται η κατεύθυνση της αγωνιστικής διεκδίκησης, της μαχητικής στάσης, της προσπάθειας να βρίσκει τοίχο η πολιτική τους από τα σωματεία και το εργατικό κίνημα.

Η ενίσχυση της "Δημοκρατικής Ενότητας Ηθοποιών", της αγωνιστικής κατεύθυνσης του Σωματείου, θα κατατεθεί από την επόμενη κιόλας μέρα στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, θα κατατεθεί στην προσπάθεια για μαζικοποίηση του Σωματείου με νέα μέλη, για παρουσία στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, την επαφή και στήριξη μέσω του ΟΕΘ των μικρών θιάσων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την προσπάθεια για μαζικές διαδικασίες με τη ζωντανή συμμετοχή των ηθοποιών. Θέλουμε το ΣΕΗ ζωντανό, με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα σε όλα τα μέλη του».