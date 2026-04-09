«Είστε όλοι σας καθάρματα»

Παρατείνεται για τρεις ακόμα παραστάσεις η νέα παραγωγή του Θεάτρου Τεχνών Θεσσαλονίκης, «Είστε όλοι σας καθάρματα: Ελλάδα 2.0» σε σύλληψη/σκηνοθεσία του Χριστόφορου Χριστοφορίδη. Θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Τεχνών στις 24, 25 και 26 Απριλίου. Παραστάσεις: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 μ.μ. και Κυριακή στις 8 μ.μ.

Βασισμένη στο έργο του Rodrigo Garcia, η παράσταση επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία από τη χούντα μέχρι σήμερα. Από τη μεταπολίτευση, τα δανεικά, την κρίση, τη βία πίσω από κλειστές πόρτες, τον νεποτισμό, τις κρατικές δολοφονίες και μια δημοκρατία η οποία βρίσκεται σε διαρκή διατίμηση.

Τρεις ηθοποιοί - τρεις άνθρωποι στέκονται απέναντι στον καθρέφτη μιας κοινωνίας που έμαθε να σιωπά, να συνηθίζει, να συγχωρεί και τελικά να συνεχίζει.

Επί σκηνής οι: Αλεξάνδρα Κασιούμη, Αλέξης Κότσυφας, Βασιλική Σγούρου.

Δραματουργική επεξεργασία/διασκευή: Ελευθερία Καμπαγιοβάνη, Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Κινησιολογία: Τάσος Παπαδόπουλος. Φωτισμοί: Αθηνά Μπανάβα. Κατασκευή σκηνικού: Κατερίνα Λιόλιου. Σχεδιασμός οπτικοακουστικού υλικού: Βασίλης Αραμπατζής, Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Δημιουργία trailer: Πάρης Γρηγοράκης. Γραφιστικός σχεδιασμός: Λευτέρης Κωνσταντίνου (elaris).