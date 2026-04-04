SUPER LEAGUE

Πρεμιέρα με ντέρμπι σε Φάληρο και Τούμπα

Με τα δύο ντέρμπι για την κούρσα του τίτλου σε Φάληρο και Τούμπα να δεσπόζουν, το πρωτάθλημα της Super League επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τους διεθνείς αγώνες με το ξεκίνημα των διαδικασιών πλέι οφ και πλέι άουτ.

Στην 1η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι κόντρες στα πλέι οφ 1-4, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο 2ος Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ, και στην Τούμπα, όπου ο 3ος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον 4ο Παναθηναϊκό. Με τις ισορροπίες να είναι λεπτές μεταξύ των τριών διεκδικητών του τίτλου - ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ - και τους «πράσινους» να θέλουν να εξιλεωθούν για την πορεία τους στην κανονική περίοδο, τα ματς της πρεμιέρας θεωρούνται κομβικά για τη συνέχεια του σκηνικού στην κόντρα του τίτλου.

Από το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των πλέι άουτ για την παραμονή στην κατηγορία ξεχωρίζει η αναμέτρηση στην Τρίπολη, μεταξύ του Αστέρα και της ΑΕΛ, ενώ για τα πλέι οφ 5-8 (υπό προϋποθέσεις θα δώσουν ευρωπαϊκό «εισιτήριο») κρίσιμη αναμένεται η συνάντηση στη Βοιωτία, μεταξύ Λεβαδειακού και Αρη.

Αναλυτικά:

Σάββατο 4/4

Πλέι άουτ: Κηφισιά - Πανσερραϊκός (16.00 - Cosmote Sport 1), Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ (18.00 - Novasports 2), Παναιτωλικός - Ατρόμητος (20.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 5/4

Πλέι οφ 5-8: Βόλος - ΟΦΗ (17.00 - Cosmote Sport 1), Λεβαδειακός - Αρης (17.00 - Novasports 2).

Πλέι οφ 1-4: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (19.00 - Novasports Prime), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21.00 - Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 2

Συνέχεια με τις κόντρες για την παραμονή

Στις κόντρες των πλέι άουτ για την παραμονή στη Super League 2 περνάει το ενδιαφέρον στη δεύτερη κατηγορία. Για την 6η αγωνιστική του 1ου ομίλου διεξάγεται σημαντική αναμέτρηση στη Χρυσούπολη, μεταξύ Νέστου και Καμπανιακού, ενώ για την 8η αγωνιστική του 2ου ομίλου η Ελλάς Σύρου δοκιμάζεται στην Ηλούπολη σε ένα κομβικό ματς. Αναλυτικά:

1ος όμιλος (Κυριακή 5/4, 15.00): Καβάλα - ΠΑΟΚ Β', Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός (Mega News), ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός.

2ος όμιλος (Σάββατο 4/4, 15.00): Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου (Αction24), Αιγάλεω - Χανιά, Athens Kallithea - Παναργειακός (Μega News).

BASKET LEAGUE

Ξεχωρίζει η αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων»

Η δοκιμασία της ΑΕΚ, διεκδικήτριας της 3ης θέσης της κανονικής περιόδου της Basket League, στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Αρη, που θέλει να εδραιωθεί στην πρώτη εξάδα, είναι η αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα στην 24η αγωνιστική. Αλλα ενδιαφέροντα ματς του προγράμματος είναι οι εκτός έδρας αποστολές για Καρδίτσα και Πανιώνιο, που δίνουν μάχη για την παραμονή, με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή αντίστοιχα. Αναλυτικά:

Σάββατο 4/4: Περιστέρι - Κολοσσός Ρόδου (16.00 - ΕΡΤ Sports 1), Αρης - ΑΕΚ (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Πανιώνιος - Ηρακλής (16.00 - ΕΡΤ Sports 2), Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), ΠΑΟΚ - Καρδίτσα (18.15 - ΕΡΤ Sports 2).

Κυριακή 5/4: Ολυμπιακός - Μαρούσι (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).