ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αντιδρούν τα σωματεία στη μείωση της επιχορήγησης

Eurokinissi

Σε μία βδομάδα κατά την οποία μια ελληνική ομάδα μπάσκετ γυναικών, ο Αθηναϊκός, διεκδικούσε ευρωπαϊκό τρόπαιο συμμετέχοντας στον πρώτο τελικό του Εurocup, το άθλημα σε εγχώριο επίπεδο βρέθηκε στο επίκεντρο. Οχι όμως μόνο για την επιτυχία της ομάδας του Βύρωνα, που μάλιστα έφτασε να διεκδικεί το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο (μετά απ' αυτό που κατέκτησε το 2010), αλλά και για σοβαρά ζητήματα που ανέκυψαν σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα σωματεία, αλλά και τη στάση του κράτους απέναντι στα προβλήματα του χώρου.

Προβλήματα που έχουν κάνουν με τον Γολγοθά τον οποίο καλούνται να ξεπεράσουν οι άνθρωποι των σωματείων προκειμένου να καταφέρουν να λειτουργήσουν σε επίπεδο υψηλού αθλητισμού όσον αφορά τις πρώτες ομάδες, αλλά κυρίως σε τμήματα ακαδημιών και ανάπτυξης του αθλήματος. Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλλουν τα σωματεία, από πλευράς κράτους όχι μόνο δεν στηρίζεται ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια, αλλά αντίθετα η μείωση της επιχορήγησης επιβαρύνει την ήδη δύσκολη καθημερινότητα, αυξάνοντας τα προβλήματα.

«Στα κάγκελα» τα σωματεία

Τις προηγούμενες μέρες το θέμα αναδείχθηκε με αφορμή τη σχετική επιστολή που απέστειλαν μέσω της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ προς τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γ. Βρούτση τα σωματεία μπάσκετ που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α1 και Α2 γυναικών. Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν 36 εκ των 37 σωματείων των δύο κατηγοριών, καταγγέλλεται η αισθητή μείωση της χρηματοδότησης προς το γυναικείο μπάσκετ, μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση των ποσών επιχορήγησης προς τον αθλητισμό που προκύπτουν από τη φορολόγηση των κερδών από το στοίχημα. Να σημειωθεί ότι με τη συγκεκριμένη πρακτική η κυβέρνηση ουσιαστικά ανάγει σε χορηγό του αθλητισμού τον τζόγο και το στοίχημα, σε μια εμφανή προσπάθεια να εξωραΐσει την πραγματικότητα και την υποχρέωση του κράτους να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στα αθλητικά σωματεία στο επίπεδο των πραγματικών αναγκών.





Eurokinissi

Κυβερνητικές υπεκφυγές για τα πραγματικά προβλήματα

Τα όσα γνωστοποιήθηκαν από πλευράς κυβέρνησης για το γυναικείο μπάσκετ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα σωματεία του χώρου, που στην επιστολή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό κάνουν λόγο μεταξύ άλλων για «τιμωρία του γυναικείου μπάσκετ», και μάλιστα σε μια περίοδο που ο χώρος βρίσκεται σε άνοδο. Τα σωματεία αναφέρονται σε μειώσεις στη χρηματοδότηση που σε ό,τι αφορά την Α1 γυναικών αγγίζουν το 11%, ενώ για την Α2 φτάνουν το 12%. Επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι «η συγκεκριμένη μείωση δεν έχει καμία βάση, δεν στηρίχτηκε σε καμία ουσιαστική έρευνα, δεν έγινε προϊόν διαβούλευσης, και το κυριότερο είναι ότι δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης, διότι αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να υπάρχει αύξηση και όχι μείωση του ποσοστού».

Απαντώντας στις αντιδράσεις των σωματείων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού προσπάθησε για μία ακόμα φορά να εξωραΐσει την πραγματικότητα σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ουσιαστική βοήθεια στη βάση των πραγματικών αναγκών των σωματείων και του συγκεκριμένου χώρου του αθλητισμού. Με επιστολή προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ (η οποία δημοσιοποίησε την επιστολή των σωματείων) η κυβέρνηση ουσιαστικά παραδέχεται τη μείωση του ποσοστού στο μπάσκετ γυναικών, κάτι που επιχειρεί να τεκμηριώσει με βάση τα περιβόητα «συστήματα αξιολόγησης» των Ομοσπονδιών και των σωματείων («e-Kouros», «Χείλων»). Μάλιστα γίνεται λόγος από πλευράς Γ. Βρούτση για την ανυπαρξία διεθνών επιτυχιών από τα σωματεία του χώρου, και σύγκριση με αντίστοιχες άλλων αθλημάτων, κάτι που όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός «θα έπρεπε να προβληματίσει την Ομοσπονδία και τα σωματεία».





Eurokinissi

Ερώτηση του ΚΚΕ για μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης

Απέναντι στους ισχυρισμούς του Γ. Βρούτση πήρε θέση ο πρόεδρος της ΕΟΚ Β. Λιόλιος, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για αποφυγή ουσιαστικής απάντησης από τον αναπληρωτή υπουργό στα όσα επικαλούνται τα σωματεία. Οπως διευκρινίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τα κριτήρια χρηματοδότησης (π.χ. το «σύστημα αξιολόγησης» «Χείλων») στα οποία στέκεται ο Γ. Βρούτσης για να δικαιολογήσει τη μείωση δεν αφορούν τις ομάδες αλλά τις Ομοσπονδίες, για τις οποίες μάλιστα επισημαίνει ότι αναμένουν ακόμα την κατανομή. Και προσθέτει μεταξύ άλλων ότι «το ποσοστό χρηματοδότησης των διαφόρων πρωταθλημάτων δεν έχει να κάνει με αυτά τα κριτήρια, αλλά αποκλειστικά με την απήχηση του πρωταθλήματος και το κόστος βιωσιμότητας των ομάδων».

Με αφορμή την επιστολή και τις αντιδράσεις των σωματείων μπάσκετ γυναικών, το ζήτημα της ουσιαστικής ενίσχυσης του αθλήματος έφερε στη Βουλή το ΚΚΕ καταθέτοντας σχετική Ερώτηση προς την αρμόδια υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στην Ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

«Με βάση την ανακοίνωση 36 ομάδων της Α1 και της Α2 κατηγορίας γυναικών που συμμετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα μπάσκετ της ΕΟΚ, η επιχορήγηση των σωματείων έχει μειωθεί. Μάλιστα στην ανακοίνωση επικαλούνται ότι η συγκεκριμένη μείωση δεν έχει καμία βάση, δεν στηρίχτηκε σε καμία ουσιαστική έρευνα, δεν έγινε καμία συζήτηση, ενώ δεν εφαρμόστηκαν κριτήρια αξιολόγησης που να τη δικαιολογούν. Κάνουν λόγο για άδικη μεταχείριση, παρ' όλα τα βήματα που έχει κάνει το μπάσκετ γυναικών στη χώρα μας.

Επίσης ενημερώνουν ότι σχεδόν όλες οι γυναικείες ομάδες μπάσκετ αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι 5 από τις 6 γυναικείες ομάδες μας που θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στην Ευρώπη θα αναγκαστούν να αλλάξουν στέγη και έδρα, διότι τα γήπεδα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της FIBA, ζήτημα το οποίο επιβαρύνει περισσότερο τον προϋπολογισμό των ομάδων.

Τα παραπάνω βέβαια είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων, όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά και σε όλα σχεδόν τα αθλήματα, με τα προβλήματα του κόστους λειτουργίας και των υποδομών να κυριαρχούν. Η αγωνία για να βγει ο μήνας, καλύπτοντας τα έξοδα για τη συμμετοχή στα πρωταθλήματα, τις πληρωμές των προπονητών κ.λπ., είναι ένας καθημερινός αγώνας και η κρατική στήριξη είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες τους».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ που υπογράφουν την Ερώτηση, Μανώλης Συντυχάκης, Βιβή Δάγκα, Σεμίνα Διγενή, Λιάνα Κανέλλη, Μαρία Κομνηνάκα, Αφροδίτη Κτενά και Διαμάντω Μανωλάκου, ρωτούν την υπουργό τι μέτρα θα πάρει για να ενισχύσει το μπάσκετ γυναικών και τα σωματεία το επόμενο διάστημα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν χωρίς εμπόδια τη λειτουργία τους.

Μπ. Τσ.